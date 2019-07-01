01.07.2019 16:45
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Seda Akgül'den Türk erkeklerini kızdıracak açıklama: Yokluk ülkesiyiz!

Yaptığı açıklamalarla ve paylaşımlarla zaman zaman gündeme gelen sunucu Seda Akgül, erkekler üzerine yaptığı yorumla dikkat çekti.

Kanal D 'de Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'nın canlı yayın konuğu olan Seda Akgül 'den, Türk erkeklerini kızdıracak yorum geldi.

"ERKEK KONUSUNDA YOKLUK ÜLKESİYİZ"

Arda Turan 'ın kilolu fotoğrafını yorumlayan Seda Akgül , Can Yaman 'ın kaslı fotoğraflarını da eleştirdi. Seda Akgül , "Erkek konusunda yokluk ülkesiyiz" dedi. Seda Akgül açıklamasına şöyle devam etti: "Yakışıklı erkek yok ülkede. Erkek dediğin yapılı olur. Erkekler vücutluyum diye geziyor ortada ama hepsinin bacaklar ince. Can Yaman için söylüyorum, bu kadar röfle bu kadar solaryum olmaz kardeşim" dedi.

"BURAK ÖZÇİVİT BİLDİĞİN ŞAŞI"

Seda Akgül ayrıca Burak Özçivit için ise, "Ben Burak Özçivit 'i hiç beğenmiyorum. Şaşı yaaa… Bildiğin şaşı." diye konuştu. Seda Akgül, sokakta Burak Özçivit 'ten çok daha yakışıklı erkekler olduğunun söylerek canlı yayına damga vurdu.

Seda Akgül'den Türk erkeklerini kızdıracak açıklama: Yokluk ülkesiyiz!
Seda Akgül , Magazin

YORUMLAR(15)
DOYMUŞ BU:Öyle deme lazım olur
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TİM0135:Kadın doğru diyor, sokağa çıkın bakın kadın erkek fark etmiyor, evlenmeden önce tığ gibi davrananlar, sonra göbeği koyveriyor ha bire gırtlak, herkes TV başında özellikle ev hanımları spor yok, diyet yok yokta yok işte
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SILAYA UNDEBAH DEDİRTMEK İSTEYEN ADAM:barbara palvin sanki
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ÖYLE DEĞİL:Var da sana yok seda, kocadın artık nineeeemmm
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OSMANİYE:EVET YOKLUK ÜLKESİYİZ. İNSAN YOK DENECEK KADAR AZ. KİME SORSAN MÜSLÜMANIM DER BESMELE ÇEKMEYİ BİLMEZ. HRİSTİYAN ÖZENTİSİ OLMUŞ VE OLMAYA DEVAM EDİYOR. . . . YAZIK
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