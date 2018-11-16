16 Kasım 2018, 21:36
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Seda Akgül, Paylaşımıyla Sosyal Medyada Olay Oldu

Ünlü sunucu Seda Akgül sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımıyla bazı takipçileri tarafından beğenilirken bazı takipçileri tarafından ise eleştiri yağmuruna tutuldu.

Cesur paylaşımlarıyla ve ezber bozan açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü sunucu Seda Akgül, yine adından söz ettirmeyi başardı.

"SAHİCİLİK SEVEN ELİNİ KALDIRSIN"

Instagram hesabından köpeğiyle cesur fotoğrafını paylaşan Seda Akgül, paylaşımına, Bak ama dokunma.. Dokun ama tatma... Tat ama yutma... Bu resmimi gayri ahlaki bulanlar , bazı çok bilmişler , Atatürk'ün 19 Mayıs törenlerinde olamayanlar.. Aha da tekrar koyuyorum... Yaşım 1040 ... ne fark eder.. Çirkin deyin , yaşlı deyin.... Ama ben çooook mutluyum. İyi ki ev halim böyle.... Biraz fotoshop yapardım.. Belimi inceltir bacağıma renk verirdim. Sahicilik seven varsa elini kaldırsın." notunu ekledi.

"ATATÜRK İLE NE ALAKASI VAR?"

Seda Akgül, bazı takipçileri tarafından eleştirirken bazı takipçileri tarafından ise eleştiri yağmuruna tuttu. Akgül'ün bir takipçisi paylaşıma, "Seda hanım çok güzelsiniz cesaretinize hayranım" yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Bu fotoğrafınla Atatürk'ün ne alakası var Allah aşkına?" yorumunu yaptı.

Mustafa Kemal Atatürk,Instagram,Seda Akgül
16 Kasım 2018 Cuma 21:36



YORUMLAR (42)
TEK: Seni seviyorumm GÜZEL KADIN
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E G M: Guduruk karı şaşırdı iyice kocasızlık başına vurmuş evlense de kurtulsak bari
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ZAVALLILARA CEVAPLAR: bunun neresi cesurluk?savaşta düşman mı kovalamış?
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ZYNP: Hiç yapmacıksız, doğal halini paylaşmış.
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UMUT: Hem merak et haberi tikla hem de rahatsiz ol fotolardan .seni gidi seniii
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