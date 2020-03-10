Seda Akgül'ün sosyal medyada paylaştığı eski hali, şimdiki halinden daha çok beğenildi
Neler Oluyor Hayatta programından ayrılması ile gündeme gelen Seda Akgül eski bir fotoğrafını paylaşınca sosyal medyadaki takipçilerinden yorum yağdı.
10.03.2020 23:55 | Son Güncelleme: 11.03.2020 00:15
Hakan Ural ile surduğu Neler Oluyor Hayatta programından çıkarılan ve sert açıklamalar yapan Seda Akgül sosyal medyanın aktif isimlerinden biri... Her halini takipçileriyle paylaşan ve makyaj hallerini de koyarak bundan çekinmeyen Akgül son olarak eski bir vesikalık fotoğrafına sayfasında yer verdi.
"ESKİ HALİNE GERİ DÖN" YORUMLARI
Ünlü sunucunun yıllar içindeki değişimi takipçilerinin gündemindeydi. Son olarak saçlarını kısacık kestiren ve herkesi şaşırtan Akgül'ün değişimine yorum yağdı.
Akgül'ün takipçileri ünlü sunucunun eski haline dönmesini ve o haliyle daha güzel olduğu yorumlarını yaptı.
Haberin Videosu :Seda Akgül eski haliyle gündem oldu: Eski haline geri dön
Etiketler : Hakan Ural, Seda Akgül, Makyaj, Magazin
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