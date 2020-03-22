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Seda Akkul'dan yeni açıklama

Burak Akkul'un eşi Seda Akkul, "Lütfen Burak için kötü bir şey düşünmeyin yazmayın. Lütfen dua edin. Burak iyi olacak. Ülkemiz iyi olacak. Dünya iyi olacak. İnanıyorum, inanmak istiyorum" paylaşımında bulundu.

22.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:00
Seda Akkul'dan yeni açıklama

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Burak Akkul, durumu fenalaşınca yoğun bakıma kaldırılmıştı. Ünlü sunucunun eşi Seda Akkul ise kusma ve baş ağrısı şikayetlerinden dolayı karantinaya alınmıştı. Seda Akkul, eşi ve kendisinin sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Burak'ın doktoru ile ilgili haberler de yanlış, Dr. Bey gerekli önlemleri almıştı ve zaten korona negatif çıktı görevine dönebildi. Burak ve tüm hastalar için çabalıyor. Ben 'fiziken' kötü değilim. Korona pozitif tedavisi oluyorum.

Sosyal medyaya hiç bakmamaya çalışıyorum, çünkü iyi gelmiyor. Burak'a da iyi gelmedi ve yoğun bakıma alınmadan önce çok yıprandı. Telefonlara cevap vermek, mesaj cevaplamak pek mümkün değil. İlaçların da etkisiyle hem uyku halindeyim hem de telefon çalması endişelendiriyor beni.

Sadece sizden dua, iyi dilek, enerji, hanginiz nasıl iyi hissedeceğine inanıyorsanız; Burak için istiyorum, bunların Burak'a iyi geleceğini ve çabucak iyileşeceğine inanıyorum, inanmak istiyorum.

Bir şey daha var, 'lütfen ülkeye korona getirdiniz' yazmaktan vaz geçin. Buna inanmıyorum, Burak için kötü düşünmeyin. Burak tonsilit sebebi ile tedavi oluyordu. Ben ailemin yanına gittiğimde Korona haberleri henüz Çin ve İtalya ile sınırlı idi. Ülkemizde hiç vaka haberi yoktu ve Londra'da da henüz tek bir vaka açıklanmış iyileştiği bildirilmişti. Çin, İtalya ve İran dışında ülkelere seyahat etmememiz için bir açıklama, uyarı yoktu. Burak yanıma geldiğinde bu hafta yayına girmesi gereken 'yeni bölüm sorumlululuğu' ile hareket ediyordu.

Çünkü dünyada haberler henüz bu halde değildi ve Burak gelmeden önce dr'a gitmiş, tonsilit teşhisi ile ilaç kullanıyordu.

Londra'ya geldiği 3. Gün öksürüğü arttı orada bağlı olduğumuz sağlık kurumuna başvurduk. Tüm belirtileri anlattık ve 'risk taşımadığı' iletildiği için mevcut tedavisine devam etti.

Korona haberleri yoğunlaşınca çekimi iptal edip 'risk altında olmadığımız' söylendiği halde maske-eldiven gibi önlemler alıp İstanbul'a döndük. Döner dönmez evimize en yakın özel hastaneye başvurduk ve yine tonsilit teşhisi ile eve gönderildik.

Kaynak: Snob Magazin

Etiketler : Koronavirüs, Magazin

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