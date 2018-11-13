Seda Bağcan'ın Sağkal Yararına Verdiği Konsere Büyük İlgi

Sanatçının, Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki konserine, SAĞKAL Umut Evinde kalan misafirler ve çok sayıda müziksever katıldı.

İzleyiciler, sanatçıya konser boyunca eşlik ettiler.

SAĞKAL Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Cüneyt Tuğrul, konser öncesi yaptığı konuşmada organizasyon Başkanı Didem Ayas'a ve verdiği destek için Seda Bağcan ile müzisyenlerine teşekkür etti.

SAĞKAL içinde sosyal rehabilitasyonla ilgilendikleri bir alan olduğunu belirten Tuğrul, insanların, özellikle kanser hastalığı olan kişilerin sadece ilaçla değil, ruhen de kendilerini iyileştirmeleri gerektiğini düşündüklerini söyledi.

Tuğrul, sosyal etkinliklerin, hayatla iç içe olmanın önemini vurgulayarak, ''Hayatınızda bir şeyi yanlış yapmaya devam ediyorsanız, aynı yanlış sizi hiçbir zaman doğru yere ulaştıramayacaktır. Lütfen bunu hep hatırlayın ve sosyal hayatın içinde yer alın'' dedi.

Organizasyon Başkanı Didem Ayas ise, her yıl farklı bir sosyal sorumluluk projesine destek verdiklerini, bu yıl altıncısı gerçekleşen Bolluk Bereket Festivali'nin SAĞKAL'la beraber yol aldığını anlatarak, katılımcılara teşekkür etti.

BİRartıİKİ Kişisel Yaratıcılık Atölyesi tarafından, kişisel gelişim dünyasındaki pek çok eğitim, uygulama, çalışma ve yeniliği tanıtma, İzmir halkıyla buluşturma fikriyle yola çıkan 6. BOLLUKBEREKET FESTİVALİ, bu yıl ''Hayata Kucak Aç'' sloganıyla Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen izleyicileri aynı çatı altında buluşturdu.