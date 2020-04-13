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Seda Bakan, bornozla dans ettiği anları sosyal medyadan paylaştı

Ünlü oyuncu Seda Bakan, Hadise'nin 'Sıfır Tolerans' isimli şarkısında bornozla dans ettiği anları Instagram hesabından paylaştı. Güzel oyuncunun bu paylaşımı takipçilerini bir hayli eğlendirdi.

13.04.2020 21:32 | Son Güncelleme: 13.04.2020 21:53

Geçtiğimiz Ağustos ayında kızı Leyla'yı kucağına alan oyuncu Seda Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini eğlendirmeye devam ediyor. Güzel oyuncu, bugün Instagram hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Hadise 'nin Sıfır Tolerans isimli şarkı eşliğinde üzerinde bornoz ile dans eden oyuncu, takipçilerini bir hayli eğlendirdi.

Seda Bakan, "Hafta başına Hadise'ciğimin Sıfır Tolerans parçasıyla başlıyorum, ah eski günler" diye yazdı. Karantinada 30 günü geride bırakan Seda Bakan, zaman zaman ev hallerini de paylaşıyor.

Seda Bakan, bornozla dans ettiği anları sosyal medyadan paylaştı

SEDA BAKAN KİMDİR?

Seda Bakan, 10 Ekim 1985 tarihinde Kocaeli, Gebze'de doğmuştur. Anne tarafı Selanikli, baba tarafı Saraybosnalıdır. Bir de ağabeyi vardır. Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü'nden mezun oldu.

Türker İnanoğlu'nun sinema televizyon alanında eğitim vermek ve sektörde hazır yetişmiş personel açığını kapatmak için Kavacık'ta kurduğu TÜRVAK Sinema – TV Eğitim Merkezi'nde eğitim aldı.

Seda Bakan, bornozla dans ettiği anları sosyal medyadan paylaştı

Seda Bakan, çeşitli dizilerde rol aldı. Özellikle de "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" dizisindeki Eda rolüyle tanındı. 2010 yılında Star TV'de yayınlanmaya başlayan senaryosunu Emrah Serbes'in yazdığı, yönetmenliğini Serdar Akar ve Mustafa Altıoklar'ın yaptığı "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" adlı dizide Erdal Beşikçioğlu, Nejat İşler, Ege Aydan, Sezin Akbaşoğulları gibi oyuncularla birlikte oynadı.

Seda Bakan, 2014 yılında STAR TV'de yayınlanan, başrollerinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in rol aldığı "Kardeş Payı" adlı dizide oynadı. Seda Bakan, 2014'ün Ocak ayında nişanlandığı müzisyen Ali Erel ile 2014 yılının ekim ayında evleneceğini açıklamıştı ancak nikahın 1,5 ay erken yapılacağını söyledi. 2015 yılında TV8 kanalında yayınlanan sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Yetenek Sizsiniz 2015 programında, Seda Bakan, Eser Yenenler ve Ali Taran ile birlikte jüri üyeliği yaptı.

Seda Bakan, bornozla dans ettiği anları sosyal medyadan paylaştı
Seda Bakan, bornozla dans ettiği anları sosyal medyadan paylaştı
Etiketler: Seda Bakan, Hadise, Magazin
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Yorumlar (5)
AHMET:para var huzur var be
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INCELEME:Görünüse göre bir sagda bir solda iki yüregi var:)
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BİZE NE?:Bize ne?
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BKEM:İstediği kadar yıkansın, yine de boş.
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ZİYAA:Fotoğraflar niye görünmüyor la?
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