Haberler » Magazin » Seda Sayan'dan O Ses Türkiye'de olmak isteyen İrem Derici'ye çağrı: Kucağıma oturabilir - Magazin

Seda Sayan'dan O Ses Türkiye'de olmak isteyen İrem Derici'ye çağrı: Kucağıma oturabilir

Seda Sayan, O Ses Türkiye'de yer almayı istediğini ancak yer olmadığı için "Seda Hanım'ın kucağına mı oturayım" diyen İrem Derici'ye "Gelip kucağıma oturabilir, seviyorum onu" diye seslendi.

03.01.2020 12:13 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:20

Yılbaşını 'ta karşılayan ünlüler arasında olan ünlü şarkıcı Seda Sayan, dönüşte İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Muhabirlerin sorularını cevaplayan Sayan, İrem Derici'nin "O Ses Türkiye" yorumuna da cevap verdi.

"SEDA ABLA'NIN KUCAĞINA MI OTURAYIM?"

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir hayranının Seni O Ses Türkiye'de jüri olarak görmek istiyoruz, sık sık ekranlarda olmalısın" şeklindeki yorumuna İrem derici,"Koltuklar dolu ayol, Seda Abla'mın kucağına mı oturayım?" mesajı ile esprili bir karşılık vermişti.

"KUCAĞIMA OTURABİLİR"

Sayan'dan ise İrem Derici'nin esprili çıkışına tebessüm ettiren bir yorum geldi. Ünlü şarkıcı "Kucağıma oturabilir, onu seviyorum" diyerek Derici'ye gönderme yaptı.

"YOK ÖYLE BİR ŞEY"

Aleyna Tilki'yi çok beğendiğini ve oğluna alacağı iddialarına da cevap veren Sayan, "İsteme olayı tabii ki olmadı. Ben Aleyna'yı beğeniyorum ve başarılı buluyorum. Biraz fazla göbek atınca kayınvalide-gelin görüntüsü çizdik. Yoksa öyle bir şey olabilir mi? Ben Yemekteyiz programında bile her yerde Oğulcan'a evlendirmek için kız bakıyorum" dedi.

2011'DE O SES TÜRKİYE'YE KATILMIŞTI

İrem Derici, 2011 yılında O Ses Türkiye'ye katılmıştı. Mustafa Sandal, Murat Boz ve Hadise'nin aksine Derici için tek dönen Hülya Avşar olmuştu.

Seda Sayan'dan O Ses Türkiye'de olmak isteyen İrem Derici'ye çağrı: Kucağıma oturabilir

O Ses Türkiye, İrem Derici, Seda Sayan, Kıbrıs, Magazin


HABER YORUMLARI
Magazin

Son Dakika Haberleri

13:41   Hamilelikte doğru sanılan yanlışlar! - Magazin
13:41   "Öylesine Hikayeler" 8 Ocak'ta tiyatro severlerle buluşuyor - Magazin
13:41   Karakomik filmler 2 "Emanet" ve "Deli"den çarpıcı 2 fragman - Magazin
13:34   Vatani görevini yapan popçu Edis'e haciz şoku! 550 bin TL'lik arabasına el konuldu - Magazin
13:05   Oyuncu Şevket Çoruh, Instagram hesabından baba olacağını duyurdu - Magazin
11:21   Şarkıcı Sibel Can, sahneye çıkarken dengesini kaybedip yere düştü - Magazin
11:15   Doğum kilolarından kurtulan Fahriye Evcen'in özel liste uyguladığı ortaya çıktı - Magazin
10:43   İngiliz model Kelly Brook, mayosuyla karın içinde gezdi - Magazin
10:05   Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi O Ses Türkiye'de ortaya çıktı - Magazin
3.01.2020 14:18:45