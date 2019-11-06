Seda Sayan'dan takipçisine yanıt: Popomda hiçbir şey yok, demek ki güzel görünüyor

Şarkıcı Seda Sayan geçen akşam yakın dostu Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'la birlikte düzenlediği kutlamaya katıldı. Sayan'ın burada çekilen fotoğrafına ilginç bir yorum geldi. Takipçisinin "Aman Seda poposunu ne doldurmuş" yorumuna kayıtsız kalmayan Seda Sayan, "Vallahi popomda hiçbir şey yok! Ama yine de hoşuma gitti demek ki güzel görünüyor." diye yanıt verdi.

"AMAN SEDA POPOSUNU NE DOLDURMUŞ"

Demet Akalın ve Okan Kurt'un birlikteliklerinin sekizinci yılını kutladıkları gece son derece renkli görüntülere sahne oldu. Geceye katılanlar arasında bulunan Seda Sayan, bol bol göbek attı ve yakın dostlarıyla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadı. Geceye katılan ünlü isimler sosyal medya hesaplarından bol miktarda paylaşımda bulunurken içlerinde Seda Sayan'ın da bulunduğu kareye yapılan bir yorum ünlü sanatçının dikkatinden kaçmadı.

Aleyna Tilki ve Demet Akalın'la dans ederken çekilmiş ve arkadan görüldüğü bir kareye bir kadın takipçisi tarafından; "Aman Seda poposunu ne doldurmuş" şeklinde bir yorum bırakıldı.

"YİNE DE HOŞUMA GİTTİ, DEMEK Kİ GÜZEL GÖRÜNÜYOR"

Şarkıcı Sayan, poposu hakkında yapılan bu manidar yoruma kayıtsız kalmadı ve "Vallahi popomda hiçbir şey yok! Ama yine de hoşuma gitti demek ki güzel görünüyor" şeklinde bir yanıt verdi. Sayan yanıtını kalp emojisi ile süslemeyi ihmal etmedi.