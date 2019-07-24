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Seda Sayan, giydiği çorapları eleştiren Okan Bayülgen'e şarkıyla gönderme yaptı

Yemekteyiz'in sunucusu Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde açık ayakkabının içerisine çorap giydiği için kendisini eleştiren Okan Bayülgen'e "Topuğuma kurban olasın" şarkısıyla gönderme yaptı.

24.07.2019 15:07
Seda Sayan, giydiği çorapları eleştiren Okan Bayülgen'e şarkıyla gönderme yaptı

Geçtiğimiz günlerde gündüz kuşağında yayınlanan bir programa konuk olan Seda Sayan, 15 bin TL'lik ayakkabısının içine çorap giymişti. Okan Bayülgen ise Sayan'ın bu görüntüsünü eleştirmişti.

"BEN ÇORAP KADINIYIM"

Çoraplarıyla çok eleştirilen Sayan, kendisini şu sözlerle savunmuştu: "Yaz sıcağında giydiğim o çorap zaten çok ipek, eldivenle giyebileceğiniz bir çorap. Çorap bir kültürdür. Ben çorap kadınıyım. Sen giyersin, giymezsin, baldırı çıplak gezersin; beni ilgilendirmez. Ben çorap severim. Ağustosta giydiğim çoraptan dolayı hanımefendilerden "Helal olsun" diyenler duydum. Bu başka bir şeydir. Mesela bu kraliyet ailesinde bir kuraldır. Çorap Fransa'dan doğmuştur."

"ANNEANNE ÇORABI"

Okan Bayülgen ise Seda Sayan'ın bu açıklamasına sessiz kalmayıp "Bu anneanne çorabı ipek çorabı değil. Çikolatalı dondurma şeklinde dondurma giymiş. çorap bir kültür değildir atma" deyip Sayan'la dalga geçmişti.

"SEN BENİM TOPUĞUMA KURBAN OLASIN"

Sayan ise kendisini tiye alan Okan Bayülgen'e "Sen benim topuğuma kurban olasın" şarkısıyla karşılık verdi. Yemekteyiz'in setinde video çeken Sayan, Instagram hesabında paylaştığı videoya Bayülgen'i etiketleyerek "Sana armağan bu şarkım" dedi.

Seda Sayan, giydiği çorapları eleştiren Okan Bayülgen'e şarkıyla gönderme yaptı

Okan Bayülgen, Seda Sayan, Magazin

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