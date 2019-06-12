Seda Sayan, giydiği saatli ayakkabıyla sosyal medyada gündem oldu

Yaza Son Sözüm adlı şarkısıyla hızlı bir giriş yapan Seda Sayan, TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programına konuk oldu.

SAATLİ AYAKKABISI OLAY OLDU

56 yaşındaki Sayan'ın giydiği saatli ayakkabılar ise sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Dünyaca ünlü ayakkabı markası Giuseppe Zanotti tasarımı ayakkabıları ile göz dolduran Seda Sayan, siyah elbisesi ve düzgün fiziğiyle de dikkat çekti.

CESUR POZLAR VERMİŞTİ

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, yeni single çalışması için objektiflere cesur pozlar verdi. 56 yaşındaki Sayan, fit vücuduyla adeta genç kızlara taş çıkardı.