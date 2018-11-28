Seda Sayan'ın Fakir Kız İstediği Oğlu Oğulcan Engin Kimdir?

Seda Sayan oğlu Oğulcan Engin'in fakir bir kız ile evlenmesini istediğini belirtse de Oğulcan, ''aşık olacağım kadınla evlenmek istiyorum'' diyerek annesine yanıt verdi. Oğulcan Engin kimdir? Oğulcan engin kaç yaşında?

OĞULCAN ENGİN KİMDİR?

Oğulcan Engin, 30 Ağustos 1990 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Beşiktaş'lı eski futbolcu Sinan Engin ile şarkıcı Seda Sayan'ın oğlu olan Oğulcan, 9 yaşındayken Beşiktaş'ın minik takımında forma giymeye başladı. 2001 yılındaBeşiktaş Spor Kulübü'nde lisanını aldı. 07-08 sezonunda Beşiktaş A2 takımında yer aldı. 2,5 yıl A2 takımında 31 maça çıkıp 4 gol attı. 23 Ağustos 2008 tarihinde çapraz bağlarında meydana gelen sorun nedeniyle ameliyat olan Oğulcan'ın 4 ay süreyle sahalardan uzak kalması gerektiği belirtildi.

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Futbola sakatlığı nedeniyle uzun ara veren Oğulcan, Beşiktaş'tan ayrılıp 2010 yılında bedelsiz olarak Kasımpaşa Spor Kulübü 'ne transfer oldu. 2007'de 2 kez Türkiye U-17 formasını giyme şansı yakaladı. 2008'de düzenlenen Piestany Turnuvası da Türkiye U-18 milli takım formasını giydi. Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Engin, 2009 yılında Bebek'te arabasının aynasıyla çarptığı İtalyan gençle kavgaederek, uzunca bir süre konuşulmuştu.