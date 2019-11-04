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Seda Sayan'ın saat tasarımlı ayakkabısı O Ses Türkiye'de espri konusu oldu

Seda Sayan'ın ikinci kez giydiği saatli ayakkabısı O Ses Türkiye jüri üyelerinin espri konusu oldu. Murat Boz, "Abla saat kaç?" diye sorunca Seda Sayan da mini elbisesiyle bacağını kaldırıp ayakkabısını gösterdi.

04.11.2019 15:59

Seda Sayan, geçtiğimiz Haziran ayında giydiği Giuseppe Zanotti tasarımı saatli topuklu ayakkabısını bu kez de O Ses Türkiye'nin çekimlerinde giydi. Sayan'ın ilginç tasarımlı ayakkabısı O Ses Türkiye'nin jüri üyeleri arasında eğlenceli bir diyaloğa sebep oldu.

SAAT TASARIMLI TOPUKLU AYAKKABI GİYDİ

Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı, jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Murat Boz ve Hadise'nin oturduğu O Ses Türkiye yarışmasının dün akşamki bölümünde eğlenceli anlar yaşandı. Seda Sayan'ın saat tasarımlı ayakkabısını gören Murat Boz, "Saat kaç?" diye sorunca Sayan da bacağını kaldırarak ayakkabısını gösterdi.

"AYAK BİLEĞİME DUVAR SAATİ TAKIP GELECEĞİM"

Eğlenceli kimliğiyle herkesi güldüren Beyazıt Öztürk ise "Ben de önümüzdeki hafta ayak bileğime duvar saati koyup geleceğim. Hatta guguklu saat takacağım." dedi. Jürilerin arasındaki saat diyaloğu stüdyodakileri kahkahaya boğdu.

Seda Sayan'ın saat tasarımlı ayakkabısı O Ses Türkiye'de espri konusu oldu

O Ses Türkiye, Seda Sayan, Murat Boz, Magazin


YORUMLAR (55)
TAHSİN:saatlerde benim emmoğlunun köyde kullandığı saatlerden. zerafet yok
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KELAYNAK:Sedoli cok iticisin bacım keske ekranlarda hiç olmasan
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BİRKUL:Bu kadın yaşlandıkça yılmaz Morgül e benziyor botoksu aynı kişiye yaptırıyorlar sanırsam
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AYCAN:komikler hayata pozitif bakıp gülüp güldürüyorlar hepsini çok seviyorum
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CEM:Seda hariç
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ARZU:Buda pazardandir kesin!! Zavalli hep pazardan giyinio ya , guya . Sevimsiz samimiyetsiz sey.
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LEYLİ LEYLİ YAR:Türkiye''nin en güzel kadını Seda Sayan''dır, aksini iddia edecek insan tanımadım daha, yaşına rağmen 18 lik kızlar eline su dökemez. Ayrıca komik ve zekidir de onu da belirteyim.
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CEM:Sen daha komiksin :) Onca güzel varken artık Seda Hülya mı kaldı
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HÖH:heheeh ver gazı ver gazı aksini iddia edecek insan tanımamışmış o zman sen a. ) Robinson Crusoe '' sun b. ) uzayda hayatnı geçiren bir astronot ya da kozmonotsun c. ) dağda koyun güdüyon d. ) yalnız başına dolalan bir gemicisin e. ) ormanda tek başına yaşıyorsun f. )troleybüssün
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ZIRTÇI:zırt
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