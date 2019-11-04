Seda Sayan'ın saat tasarımlı ayakkabısı O Ses Türkiye'de espri konusu oldu

Seda Sayan, geçtiğimiz Haziran ayında giydiği Giuseppe Zanotti tasarımı saatli topuklu ayakkabısını bu kez de O Ses Türkiye'nin çekimlerinde giydi. Sayan'ın ilginç tasarımlı ayakkabısı O Ses Türkiye'nin jüri üyeleri arasında eğlenceli bir diyaloğa sebep oldu.

SAAT TASARIMLI TOPUKLU AYAKKABI GİYDİ

Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı, jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Murat Boz ve Hadise'nin oturduğu O Ses Türkiye yarışmasının dün akşamki bölümünde eğlenceli anlar yaşandı. Seda Sayan'ın saat tasarımlı ayakkabısını gören Murat Boz, "Saat kaç?" diye sorunca Sayan da bacağını kaldırarak ayakkabısını gösterdi.

"AYAK BİLEĞİME DUVAR SAATİ TAKIP GELECEĞİM"

Eğlenceli kimliğiyle herkesi güldüren Beyazıt Öztürk ise "Ben de önümüzdeki hafta ayak bileğime duvar saati koyup geleceğim. Hatta guguklu saat takacağım." dedi. Jürilerin arasındaki saat diyaloğu stüdyodakileri kahkahaya boğdu.