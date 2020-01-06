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Seda Sayan'ın sırtında sıcak su torbası patladı

Ünlü sunucu ve şarkıcı Seda Sayan'ın sırtında sıcak su torbası patladı. Vücudunda yanıklar meydana gelen Sayan, apar topar hastaneye kaldırıldı. Sırtı su toplayan Sayan'a ünlü isimlerden de peş peşe geçmiş olsun mesajı geldi.

06.01.2020 13:47 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:00

TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz'i sunan ve aynı zamanda O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Seda Sayan, hastanelik oldu. Sırtında sıcak su torbası patlayan Sayan, "Bu nasıl bir gözdür yarabbim" diyerek yanan sırtını paylaştı.

SIRTINDA YANIKLAR MEYDANA GELDİ

Kıyafet tercihi ve güzelliğiyle yıllara meydana okuyan 57 yaşındaki Seda Sayan'a nazar değdi. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Seda Sayan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda su toplayan sırtını paylaşarak "Sıcak su torbası yanığı. Sırtımın son durumu... Nasıl bir gözdür yarabbim bu" dedi.

ÜNLÜ İSİMLER YORUM YAĞDIRDI

Sırtında yanıklar meydana gelen Seda Sayan, hastanelik olmasıyla ilgili yapılan bir haberi paylaşarak "Nazar, sırtım su torbacıklarıyla dolu" dedi. Sayan'ın paylaşımına hayranları başta olmak üzere ünlü isimler de yorum yağdırdı. Işıl Rençber, Seray Sever, Hatice, Nur Yerlitaş, Deniz Seki, Demet Akalın, Ebru Destan başta olmak üzere pek çok ünlü isim Sayan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Seda Sayan'ın sırtında sıcak su torbası patladı

O Ses Türkiye, Seda Sayan, Magazin


HABER YORUMLARI (13)
X: Sanada nazar değecekse kimsenin dışarıya çıkmaması lağzım
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BALKAN KÜRDÜ..CCC..: SENİN BEYNİN YANMIŞ SEDAA KENDİNİ 18 LİK KIZ SANIYORSUN RUH HALİN İSE RAHMETLİ AYSEL GÜREL GİBİ. .
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5 2
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MAHSUN: oyy kıyamam sana ben tez zamanda iyileşirsin inşallah bebeğeemm
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YAKO50: yılların eskitemediği sedoşu kaynar sumu etkilicek sanki tez elden buda geçer sedoş sen zorların abidevi kadınısın.
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3 2
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MURATTI: SANA KIM NIYE NAZAR DEGSIN. SEN ONCE KENDI KEM GOZLERINE BAK
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TURKO: sen kim kıskansın teyzeme dönmüşssün iştee
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26 2
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MELONİ: YORUM YAPMAYA DEĞMEZ
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KAYA: Hülya Avşarın gözüdür, nazarıdır o:)))
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HAKAN: Ne gözü ya , o sıcak su torbaları bir süre kullanılmadığında tekrar sıcak su eklediğinde otomatikman patlıyor. Çok tehlikeli, Yok gözmüş yok nazarmış. Aklınız var fikriniz yok yada tam tersi bilemedim :D
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GENÇKIZ: GEÇMİŞ OLSUN ÜZÜLME . . . İYİKİ ESTETİK İCAT OLDUDA
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