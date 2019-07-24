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Seda Sayan, kendisinden özür bekleyen Hale Soygazi'ye cevap verdi

Hale Soygazi'nin, 2017'de Seda Sayan ile Uğur Aslan'ın sunduğu Artık Susma programında Murat Şar adlı bir oğlu olduğu iddia edilmişti. Soygazi'nin özür beklediği Seda Sayan konuşarak, "Özür dileyecek bir şey yapmadım." dedi.

24.07.2019 20:45
Seda Sayan, kendisinden özür bekleyen Hale Soygazi'ye cevap verdi

Hale Soygazi'nin, 2017'de Seda Sayan ile Uğur Aslan'ın sunduğu 'Artık Susma' programında Murat Şar adlı bir oğlu olduğu iddia edilmişti. DNA sonucu böyle bir bağın olmadığı ortaya çıktı. Hale Soygazi, sonuçtan sonra Seda Sayan'ın kendisinden özür dilemesini istemişti. Seda Sayan konuyla ilgili açıklama yaptı.

"ÖZÜR DİLEYECEK BİR ŞEY YAPMADIM"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Seda Sayan kendini böyle bir savundu: "Yetişkin bir beyefendi programıma başvurup annesini aradığını söyledi ve onu büyüten aile bireylerinden bazılarının annesi olduğunu iddia ettiği hanımefendinin ismini duyduğunu iddia etti . Yaptığım programın sonuna kadar arkasındayım. Özür dileyecek hiç bir şey yapmadım.

"UMARIM BU AÇIKLAMA YETERLİDİR"

Kaldı ki geçmişte yaptığım programda ekibimin bilmeyerek yaptığı hata için bile ÖZÜR DİLEMİŞİMDİR. Ayrıca geçmişte DNA testi yapılıp negatif karar çıktıktan yıllar sonra EVET benim çocuğum diyenleri yıllar içinde gördük . Ben programcıyım herkese kapısı açık ve yıllarca herkesi dinleyen kucaklayan sarıp sarmalayan programlara imza atmış Türkiye'nin YETİŞ BACI' sı ve EN GÜVENİLİR ismi olmuş yüce halkımızın buralara taşıdığı bir İNSANIM. Umarım bu açıklama yeterlidir. Özürlük bir durum yok."

Seda Sayan, kendisinden özür bekleyen Hale Soygazi'ye cevap verdi

Hale Soygazi, Seda Sayan, Magazin

YORUMLAR (7)
BJK: o ses olmadı şimdi sıra yemek programında . . . . .
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EYLÜL: reyting uğruna neler yaptı . . . . . özür dilersin olur biter bu kadar mı zor birşey
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E: benzerlik var biraz ama tabi gerçeği rabbim bilir
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YORUM: La ...daha Ne Yapcaksın Ayseeel !!!!!
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TEMEL: bence yuklu para cezalari verilecek saunmaya bak ortaya bir sey at gercek gibi sonra cik karsi taraf suclu de bence bu tip programlaea yuklu para cezasi verilecek hem kanala hem program yapana ve o kanal yalan haber yaptigi kanunlar ispat eder eder ise alt yazi ile øzur msj koyacak buyuk yazi ve kanal kapatma cezalari da olacak bir suru deli buluyorlar ortaya bir sey atiyorlar ben program yaptim karsi taraf suclu der gibi aciklama rezalet
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.....: Utanmaz reziller. DNA testi negatif çıkıp gerçekte annesi olabiliyormuş!!! Halkı geri zekalı yerine koya koya para kazananların hiç bir utanması arlanması yok belliki. Haftalarca bu konu üzerinden reyting rekorları kırıp milyonlar kazan, o yalanlar, iftiralar ve hakaretler için ama özür dileme!! O çıkarttıkları adama hakim bir yıl ulaşamadı yani tam danışıklı iş.
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İnsanın günahı almak bu kadar kolay yalan söyleyip iftara atmak bu kadar kolay bir de bu kadına yıllarca GÜVENILIR dediler
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