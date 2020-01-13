Seda Sayan Biz Böyleyiz filminin oyuncularına verdiği Paris'e götürme sözünü tuttu

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel çekimlerinde ilginç bir an yaşandı. Seda Sayan 'O Ses'in yılbaşı çekimlerinde 'Biz Böyleyiz' filminin oyuncularını kendi takımına almak için Paris 'e tatile götürme sözü verdi. Oyuncuları kendi takımına alan Sayan ise, günler sonra verdiği sözü tutarak Mart ayı için plan yaptı.

KENDİSİNİ SEÇMELERİ İÇİN PARİS SÖZÜ VERMİŞTİ

Seda Sayan, yılbaşı özel çekimlerinde şampiyon olabilmek için elindeki tüm kozları kullandı. Sayan bunun için de şarkı söylemek için gelen Berrak Tüzünataç, Özge Özpirinçci, Şebnem Bozoklu ve Meriç Aral'a, kendi takımını seçmeleri halinde Paris tatili söz vermişti. 4 oyuncu da "Paris'e gidiyoruz" diyerek Seda Sayan'ı seçmişti.

MASRAFLAR 100 BİN TL TUTUYOR

Önceki gün Özge Özpirinçci ile sevgilisi Burak Yamantürk ve eşi Kanat Akkaya ile bir alışveriş merkezinde görüntülenen Şebnem Bozoklu, Seda Sayan'ın sözünü tuttuğunu söyledi. Bozoklu, "Planı yaptık. Hepimizin uygun olduğu Mart ayında Paris'e gideceğiz" dedi. 4 kişilik Paris tatili uçak, konaklama, yeme-içme 100 bin TL'ye geliyor.