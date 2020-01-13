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Seda Sayan Biz Böyleyiz filminin oyuncularına verdiği Paris'e götürme sözünü tuttu

Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel çekimlerinde şarkı söyleyen Biz Böyleyiz filminin oyuncuları Özge Özpirinçci, Şebnem Bozoklu, Meriç Aral ve Berrak Tüzünataç'ı kendi takımına alabilmek için Paris'e götürme sözü verdi. Sözünü tutan Sayan, geç oyuncularla tatile gitmek için 100 bin TL'yi gözden çıkardı.

13.01.2020 07:35 | Son Güncelleme: 13.01.2020 07:49

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel çekimlerinde ilginç bir an yaşandı. Seda Sayan 'O Ses'in yılbaşı çekimlerinde 'Biz Böyleyiz' filminin oyuncularını kendi takımına almak için 'e tatile götürme sözü verdi. Oyuncuları kendi takımına alan Sayan ise, günler sonra verdiği sözü tutarak Mart ayı için plan yaptı.

KENDİSİNİ SEÇMELERİ İÇİN PARİS SÖZÜ VERMİŞTİ

Seda Sayan, yılbaşı özel çekimlerinde şampiyon olabilmek için elindeki tüm kozları kullandı. Sayan bunun için de şarkı söylemek için gelen Berrak Tüzünataç, Özge Özpirinçci, Şebnem Bozoklu ve Meriç Aral'a, kendi takımını seçmeleri halinde Paris tatili söz vermişti. 4 oyuncu da "Paris'e gidiyoruz" diyerek Seda Sayan'ı seçmişti.

MASRAFLAR 100 BİN TL TUTUYOR

Önceki gün Özge Özpirinçci ile sevgilisi Burak Yamantürk ve eşi Kanat Akkaya ile bir alışveriş merkezinde görüntülenen Şebnem Bozoklu, Seda Sayan'ın sözünü tuttuğunu söyledi. Bozoklu, "Planı yaptık. Hepimizin uygun olduğu Mart ayında Paris'e gideceğiz" dedi. 4 kişilik Paris tatili uçak, konaklama, yeme-içme 100 bin TL'ye geliyor.

Seda Sayan Biz Böyleyiz filminin oyuncularına verdiği Paris'e götürme sözünü tuttu

Şebnem Bozoklu, Meriç Aral, Seda Sayan, Paris, Magazin

Kaynak: Diğer


HABER YORUMLARI (8)
FAKİR:KEŞKE O PARAYI BANA VERSEYDİN. BORCUMU HARCIMI ÖDERDİM İNTAHARI DÜŞÜNMEZDİM
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KALENDER038:Sen ben bunlara pirim yaptırıp para kazandıralım; bunlar sefasını sürsün. Ne güzel dünya. . .
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RACO:sedanın bi konser parası nolacakki
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ADALET:bunlar ölürken sefalet içinde ölüyorlar
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ALİ BİLDİREN:Canı Paris''e gitmek istemiş. Paris de Paris dedi durdu.
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ALPER:garibanlara versene süslü
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SAMET:Ee yani? Ne oldu onemli olan nedir???
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