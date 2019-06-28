Seda Sayan, tanıştığı erkeklerden ilk ne istediğini açıkladı

Son olarak O Ses Türkiye'de jürilik yapan ve yeni sezonda Yemekteyiz'i sunmaya hazırlanan Seda Sayan, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Canlı yayında özel hayatı hakkında açıklamalar yapan Seda Sayan, yeni tanıştığı erkeklerden ilk olarak T.C. no istediğini söyledi.

"SENİ SEN OLDUĞUN İÇİN SEVDİM"

Seda Sayan, canlı yayındaki açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: "Uzun zamandır tanıştığım erkeklerden T.C. no istiyorum. 'Ayıp olur' diyorlar, onlar yalan söylüyor ayıp olmuyor ben yapınca mı olacak. Zamanında evlilik sözleşmesi yaptım. Evlilik sözleşmesi yapmak karşındakini 'seni sen olduğun için sevdim' fikrine inandırır.

"EVLİLİKLERİMDE SÖZLEŞME VAR"

Şan, şöhret yanında bir çok şüpheyi de beraberinde getiriyor. Bütün evliliklerimde sözleşme vardı. Çocuğumun babası hariç. Benim bakmakla mükellef olduğum kocaman bir ailem var. Bir orduya bakıyorum, Allah hepsine sağlık versin. Ben normal de bakmıyorum. Neredeyse hepsi benim standartımda yaşıyor.

"EVLİLİK DEFTERİNİ KAPATTIM"

Ben evlilik defterini kapattım. Hayatımda kimse yok. Biri olup olmadığını sahne kıyafetlerimden anlarsınız. Bira da usturuplu giyinirsem anlayın ki biri var.

"PARAYA DOYMADIN YETER"

Bana 'paraya doymadın yeter artık' diyorlar. Çalışmanın parayla alakası yok. Çalışmak sağlığı getirir. Aşkta yaş farklı bir yere kadar önemli. Bir erkek 30 yaşından sonra istediği kadınla birlikte olabilir.

"BİR ERKEĞE PARAM GEÇMİŞTİR"

Mutlaka ki bir erkeğe param geçmiştir. Helali hoş olsun. Onların da bana geçmiştir. Benim hesabım kitabım belli bir yaşa kadar annemdeydi. Şimdi oğluma devrettim.

"SİNAN ENGİN'E SORMADAN BİR ŞEY YAPMAYIZ"

Sinan Engin bizim paşamız. Oğlumun babası. Biz ona sormadan bir şey yapmayız. Oğulcan'ı da öyle yetiştirdim. Allah onu çocuklarının başından eksik etmesin. Hiç kimsenin ekmeğiyle oynamadım.Bir şey duyduğunuzda 'Seda bunu yapmaz' diyebilmelisiniz. Beni o kadar tanıyorsunuz!

"ÇOK GERİLDİM"

En son evimi taşırken çok sinirlendim. 2 gün üst üste reklam çekimim var. Konserlerim var, O Ses Türkiye başlıyor. Yemekteyiz başlıyor. Bir de ev taşımaya çalışıyorum... Çok gerildim!"