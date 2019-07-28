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Seda Sayan ve Safiye Soyman oryantal dansıyla şov yaptı!

Yemekteyiz programının çekimleri öncesinde Bodrum'da tatil yapan Seda Sayan, Safiye Soyman'ın evine konuk oldu. İkili dans ettikleri videoyu takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi.

28.07.2019 23:03
Seda Sayan ve Safiye Soyman oryantal dansıyla şov yaptı!

Safiye Soyman ile Bodrum'da bir araya gelen Seda Sayan, Yemekteyiz programının çekimi öncesi stres attı. Bodrum'da şarkıcı Safiye Soyman'la birlikte tatil yapan 55 yaşındaki şarkıcı-sunucu Seda Sayan, bikinisiyle kamera karşısına geçti.

SEDA SAYAN ORYANTAL ŞOV YAPTI

Arapça müzik eşliğinde dans eden ikili, eğlendikleri anları Instagram'da yayınladı. Seda Sayan, beyaz renkteki bikinisiyle oryantal şov yaptı. 58 yaşındaki Safiye Soyman da ona dansıyla eşlik etti.


Safiye Soyman, Seda Sayan, Bodrum, Magazin

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