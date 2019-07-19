Seda Sayan Yemekteyiz'in kulisinden video paylaştı

Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Yemekteyiz programını Onur Büyüktopçu yerine Seda Sayan'ın sunacağını açıklamıştı. Seda Sayan çekimler sırasında yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

"BİZE KARADA ÖLÜM YOK"

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Seda Sayan, Yemekteyiz'in çekimlerine hazırlanırken bir video paylaştı. Kendisine özel olarak hazırlanan kuliste video çeken Sayan, "Yemekteyiz çekimi; karavan burada hazır... Yatağım burada hazır. Patronum Acun Ilıcalı masraftan kaçmamış her şeyin en iyisini hazırlamış. Teknede gibiyiz ama karadayız. Bize karada ölüm yok" dedi.

"HEYECANLA BEKLİYORUZ"

Acun Ilıcalı, Instagram hesabından paylaşım yaparak "Seda Sayan Yemekteyiz yarışmasının önümüzdeki sezon sunucusu olacak, heyecanla bekliyoruz" demişti.

TV8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'in Kiralık Aşk dizisiyle yıldızı parlayan Onur Büyüktopçu sunuyordu.