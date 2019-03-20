Seda Tosun ve Eymen Adal Markette Tango Yaptı

Oyuncu Seda Tosun ile müzisyen Eymen Adal, geçtiğimiz sene Beylikdüzü'nde gerçekleştirilen kır düğününde nikah masasına oturdu. İlişkileri dolu dizgin devam eden ikili gittikleri markette tango yaptı.

MARKETTE TANGO YAPTILAR

29 yaşındaki güzel oyuncu ve eşi alışveriş için gittikleri markette adeta aşka geldi. İkili bir ara alışverişi bırakarak reyonların arasında tango yaptı. Bu anları sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşan Tosun, "Markette tango. Her yerde tango" notuyla paylaştı.

SEDA TOSUN KİMDİR?

Seda Tosun, 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Mahsun Kırmızıgül'ün duygusal sinema filmi "Mucize"nin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Tosun, Aydın Üniversitesi Drama Oyunculuk Bölümü bölümü mezunudur. Balayı filminde başrol oynayarak herkesin tanıdığı bir isim haline gelen genç ve güzel oyuncu Seda Tosun, 1.78 cm boyundadır. Ayrıca Seda Tosun 2008 yılı Miss Turkey finalistlerindendir. İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü öğrencisi olan Tosun, role 3 bin kişi arasından seçildi. Mucize filminde Deli Aziz karakterinin eşi olan Mızgin'i canlandıran Seda Tosun, Mehmet Ali Erbil ve Cenk Kangöz'le yaşadığı aşklarla da gündeme gelmişti.