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Sedanur davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıl hapis (2) - Yeniden

KARS'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan Sedanur Güzel'in (9) öldürülmesi ile ilgili davada tutuklu sanıklardan 2'sine ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıl hapis cezası verildi, 1'i beraat etti.

10.01.2020 13:27 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:27Sedanur davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıl hapis (2) - Yeniden

KARS'ın ilçesi Paslı köyünde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan Sedanur Güzel'in (9) öldürülmesi ile ilgili davada tutuklu sanıklardan 2'sine ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıl hapis cezası verildi, 1'i beraat etti.

Köyde 16 Eylül 2018 tarihinde kaybolan Paslı Esin Çağdaş İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Sedanur Güzel'in, 7 gün sonra taşlarla örtülmüş halde cesedi bulundu. Köyde oturan Ertan Bozkurt (37), Ahmet Bilen (34) ve Himmet Uç (47) Sedanur'u alıkoyarak cinsel istismarda bulunup, öldürdükleri iddiasıyla tutuklandı.

GÜVENLİK NEDENİYLE YOZGAT'TA GÖRÜLDÜ

Tutuklu sanıklar hakkında açılan ve güvenlik nedeniyle Yozgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması yapıldı. Tutuklu sanıklar duruşmaya Diyarbakır 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan, Sedanur'un annesi Handan ve babası Abdullah Güzel ise Kağızman Ağır Ceza Mahkemesi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı.

TAHLİYE İSTEDİLER

Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek, beraat ve tahliyelerini talep etti. Sedanur'un annesi Handan Güzel ve babası Abdullah Güzel de, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılması istedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına davayı takip eden Avukat Neslihan Ete de sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

2 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Ertan Bozkurt ve Ahmet Bilen'e 'nitelikli adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'cinsel istismar' suçundan 30'ar yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan da 9'ar yıl hapis cezası verdi. Diğer sanık Himmet Uç'un ise beraatı ile tahliyesine karar verildi.



Küçük Sedanur, Sedanur Güzel, Kağızman, Güncel

Kaynak: DHA

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