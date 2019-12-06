Haberler » Güncel » Sedanur davasında savcı 3 ayrı suçtan ceza talep etti - Haber

Sedanur davasında savcı 3 ayrı suçtan ceza talep etti

KARS'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde, 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in kaybolduktan 7 gün sonra cesedinin bulunmasıyla ilgili davada, savcı tutuklu 3 sanığın 'nitelikli kasten adam öldürme', 'nitelikli cinsel istismar' ve 'nitelikli kişinin hürriyetinden yoksun bırakılması'...

06.12.2019 17:23 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:23Sedanur davasında savcı 3 ayrı suçtan ceza talep etti

KARS'ın ilçesi Paslı köyünde, 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in kaybolduktan 7 gün sonra cesedinin bulunmasıyla ilgili davada, savcı tutuklu 3 sanığın 'nitelikli kasten adam öldürme', 'nitelikli cinsel istismar' ve 'nitelikli kişinin hürriyetinden yoksun bırakılması' suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Köyde 16 Eylül 2018 tarihinde kaybolan Paslı Esin Çağdaş İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Sedanur Güzel'i, 7 gün sonra taşlarla örtülmüş halde cesedi bulundu. Sedanur'u alıkoyarak cinsel istismarda bulunup, ardından öldürdükleri suçlamasıyla haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına Yozgat  2'inci Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanıklar, Ertan Bozkurt, Ahmet Bilen ve Himmet Uç, Diyarbakır 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan, Sedanur'un annesi Handan ve babası Abdullah Güzel ise Kağızman Ağır Ceza Mahkemesi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmada, Güzel'in ailesi sanıklar hakkında şikayetlerini sürdürdü. 3 sanık ise, suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlarını istedi. Mütalaasını açıklayan savcı, sanıkların 'nitelikli kasten adam öldürme', 'nitelikli cinsel istismar' ve 'nitelikli kişinin hürriyetinden yoksun bırakılması' suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi. Sanıkların avukatları, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 10 Ocak 2020'ye erteledi.



Küçük Sedanur, Kağızman, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:31 Çelik: "Sistem düzeyinde düzenlemeler yapılması zorunludur" - Haber
19:30 TBMM Başkanı Şentop'tan esnaf ziyareti - Haber
19:30 Ceren Özdemir'in ismi Beyoğlu'nda parka verildi - Haber
19:28 Elazığ'da bıçaklanan kadının ölüme terk edildiği iddiası - Haber
19:26 Bereket Sofrası yeniden kuruldu - Haber
19:10 Türkiye'nin insani yardım için istediği 5. sınır kapısı talebine ABD'den destek geldi - Haber
18:25 'SGK'yı zarara uğratanlar' soruşturmasında serbest kalan kişi, intihar etti - Haber
18:03 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceren Özdemir'in anne ve babasını aradı - Haber
17:45 Düzce Belediyesi'nin Twitter paylaşımına Denizli ve Malatya Büyükşehir Belediyelerinden cevap - Haber
17:44 Son dakika: Bakan Akar: NATO'da mutabakat sağlanamadı, terörle mücadelede yalnız bırakıldık - Haber
6.12.2019 19:37:48