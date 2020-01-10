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Sedanur Güzel davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 1 sanığa beraat

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde kaybolduktan 7 gün sonra cansız bedeni bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'e cinsel istismarda bulunup öldüren 3 sanığın yargılandığı davanın karar duruşmasında 2 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, 1 sanık hakkında ise...

10.01.2020 12:41 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:46Sedanur Güzel davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 1 sanığa beraat
Kars'ın ilçesine bağlı Paslı köyünde kaybolduktan 7 gün sonra cansız bedeni bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'e cinsel istismarda bulunup öldüren 3 sanığın yargılandığı davanın karar duruşmasında 2 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, 1 sanık hakkında ise beraat kararı çıktı.

Güvenlik gerekçesiyle Yozgat 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına sanıklar Ertan Bozkurt, Ahmet Bilen ve Himmet Uç, tutuklu bulundukları Diyarbakır 2 Nolu T Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Karar duruşmasında hakim karşısına çıkan sanıklar beraatlerini isterken duruşmaya Kağızman Ağır Ceza Mahkemesinden SEGBİS ile katılan Sedanur Güzel'in anne ve babası Handan ve Abdullah Güzel, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına davayı takip eden Hukuk Müşaviri Avukat Neslihan Ete de sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Yapılan savunmaların ardından mahkeme heyeti duruşmaya 5 dakika ara verdi.

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, temyiz yolu açık olmak suretiyle sanık Ertan Bozkurt ve Ahmet Bilen'i nitelikli adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, cinsel istismar suçundan 30 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan ise 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık Himmet Uç ise beraatine karar verilerek tahliye edildi. - YOZGAT

Sedanur Güzel, Kağızman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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