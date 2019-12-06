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Sedanur Güzel davasında 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'i alıkoyup cinsel istismarda bulunarak öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan 3 sanığın yargılanmasına Yozgat Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

06.12.2019 15:56 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:01Sedanur Güzel davasında 3 sanığın yargılanmasına devam edildi
Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'i alıkoyup cinsel istismarda bulunarak öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan 3 sanığın yargılanmasına Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Güvenlik gerekçesiyle Yozgat'ta görülen davanın dördüncü duruşmasında tutuklu sanıklardan Ertan B., Ahmet B.ve Himmet U. Diyarbakır 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Yozgat 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Sedanur Güzel'in annesi Handan ve babası Abdullah Güzel, duruşmaya Kars Kağızman Ağır Ceza Mahkemesinden SEGBİS ile bağlandı. Mahkeme heyeti sanıkları dinledi. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlarını istedi. Mütalaa veren savcı, sanıkların, nitelikli cinsel istismar ve kişinin hürriyetinden yoksun bırakılması suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatları savunmaların hazırlanması için süre talebinde bulundu. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı 10 Ocak 2020'ye erteledi. - YOZGAT

Sedanur Güzel, Yozgat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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