Sedanur Kılıç Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP SİVAS GÖLOVA belediye başkan adayı olan Sedanur Kılıç isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SİVAS GÖLOVA ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Sedanur Kılıç isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP SİVAS GÖLOVA adayı Sedanur Kılıç kimdir? BTP SİVAS GÖLOVA adayı Sedanur Kılıç yüzde kaç oy aldı?

Sedanur Kılıç Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP SİVAS GÖLOVA belediye başkan adayı olarak gösterilen Sedanur Kılıç GÖLOVA ilçesinde % 0,90 oranında oy almıştır. GÖLOVA ilçesinde % 0,90 oranında oy olan Sedanur Kılıç adlı BTP adayı toplamda 7 adet oy sayısına ulaştı.

SİVAS GÖLOVA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.