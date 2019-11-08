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Sedanur'un öldürülmesi davasında, 3 sanığın tutukluluğuna devam kararı-ARŞİV

KARS'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde, kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'i, cinsel istismarda bulunduktan sonra öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

08.11.2019 17:01 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:01 Sedanur'un öldürülmesi davasında, 3 sanığın tutukluluğuna devam kararı-ARŞİV

KARS'ın ilçesine bağlı Paslı köyünde, kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'i, cinsel istismarda bulunduktan sonra öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, 3 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde, 16 Eylül 2018 tarihinde kaybolan ve 7 gün sonra taşlarla örtülmüş halde cesedi bulunan Paslı Esin Çağdaş İlkokulu'nun 3'üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Sedanur Güzel'i alıkoyarak cinsel istismarda bulunup ardından öldürdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. 

Güvenlik gerekçesiyle Yozgat'ta görülen davanın 3'üncü duruşmasına, tutuklu sanıklar Himmet Uç ve Ertan Bozkurt, Diyarbakır'daki cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS)  aracılığıyla katıldı. Cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının tespiti için ikinci kez İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen tutuklu sanıklardan Ahmet Bilen ise duruşmada yer almadı. 

Duruşmada, Bilen'in, daha önce akıl sağlığının yerinde olduğu ve cezai ehliyetinin bulunduğu yönünde verilen rapora avukatının itiraz etmesi üzerine yeniden aynı kuruma sevk edildiği bildirildi.

Olayın yaşandığı dönemde baraj inşaatı şantiyesinde çalışan 3 tanık da duruşmada Kars Kağızman Ağır Ceza Mahkemesi'nden SEGBİS aracılığıyla dinlendi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına, dinlenmeyen tanıkların da dinlenmesine karar vererek, duruşmayı 6 Aralık gününe erteledi.



Sedanur Güzel, Kağızman, Kars, Güncel

Kaynak: DHA

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