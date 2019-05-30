Sedanur'un ölümüyle ilgili davada tutuklu 3 sanık hakim karşısında (2)

SEDANUR'UN KAYBOLDUKTAN 7 GÜN SONRA CESEDİ BULUNDU

Kağızman'a bağlı Paslı Köyü'nde yaşayan Handan ve Abdullah Güzel çiftinin büyük çocuğu Sedanur, 16 Eyül 2018 günü evinin önünden kayboldu. Sedanur'dan haber alamayan aile, köylüler ile birlikte kızlarını aradı ancak sonuç alamadı. Bunun üzerine aile, jandarmaya haber verdi. Paslı Esin Çağdaş İlkokulu'nun 3'üncü sınıf öğrencisi Sedanur Güzel'in bulunması için güvenlik güçleri seferber oldu. Komandolar, jandarma timleri, AFAD ve UMKE ekipleri, korucular ile köylüler arama çalışması başlattı. Aramalarda kadavra arama köpeği 'Obert' ve iz takip köpeği 'Calisto' da kullanıldı. Zehirli yılanların bulunduğu sazlık alanlarda da arama yapan ekipler, tüm çalışmalara rağmen Sedanur'a ulaşamadı.

Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, 23 Eylül günü köye 1 kilometre uzaklıkta, kayalık ve çalılık alanda, küçük Sedanur'un cansız bedenini, üzeri taşlarla örtülü bir halde buldu. Sedanur Güzel'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada yapılan otopsinin ardından Sedanur Güzel, köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

DNA İNCELEMESİNDE CİNSEL İSTİSMARA UĞRADIĞI SAPTANDI

Sedanur'un ölümüyle ilgili gözaltına alınan aynı köyde yaşayan Ertan Bozkurt, Ahmet Bilen ve Himmet Uç, 28 Eylül'de tutuklanarak, cezaevine konuldu. Kars T Tipi Cezaevi'nde kalan 3 sanık güvenlik nedeniyle Diyarbakır'daki cezaevine nakledildi. Küçük kızın cinsel tacize uğradıktan sonra öldürüldüğü DNA incelemesiyle ortaya çıktı. Tutuklanan 3 sanık hakkında ise 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 24'er yıl, 'cinsel amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezaları istendi.

AİLE SEGBİS ARACILIĞIYLA DURUŞMAYA KATILDI

Güvenlik nedeniyle bugün Yozgat'ta yargılanmaya başlanan 3 sanıktan şikayetçi olan anne Handan ve baba Abdullah Güzel, duruşmaya Kağızman'dan SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşma sonrası Kağızman Adliyesi önünde açıklama yapan anne Handan ve baba Abdullah Güzel duruşmanın 13 Eylül'e bırakıldığını hatırlattı. İdamın getirilmesini isteyen Güzel çifti, "En ağır cezası almasını istiyoruz. Acılarımız daha yeni. Sedanur sanki bugün öldü. Günahsız, 9 yaşındaki çocuktan ne istediler. Bu olaylar olmasın artık yeter. Daha çok çocuk ölebilir, istismar edilebilir. Aile düzenimiz, psikolojimiz bozuldu. Başka canlar yanmasın. Duruşmada düğüne gider gibiydiler. Bir kişi idam edilse artık bu olaylar olmaz. Çocukların ne gühanı var, bu hale getiriyorlar" dediler.

Kaynak: DHA