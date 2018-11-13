Sedaş 40. İstanbul Maratonu'ndaydı

Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce'de 20 Bin kilometrekarede 3,5 milyon nüfusa elektrik dağıtım hizmeti verenSEDAŞ'ın (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin ) çalışanları, 1979 yılından bugüne kesintisiz olarak her yıl düzenlenen ve kıtalararası koşulan tek yarış olma özelliğine sahip olan İstanbul Maratonuna katılmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirttiler.

Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda Saat 09:00'da start verildi. İki kıtayı birbirine bağlayan maratonun, başlama işaretininverilmesiyle sporcular, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru hareket etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor İstanbul ve Vodafone tarafından bu yıl Sağlık İçin Koş temasıyla düzenlenenVodafona 40. İstanbul Maratonu'nda her yıl olduğu gibi bu yıl da en renkli bölüm Halk Koşusu'nda yaşandı.

Tekerlekli Sandalye ile yarışan engelli sporcuların startı ile başlayan Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda Tekerlekli Sandalye, 42K "Maraton, 15K, 10K ve Halk Koşusu5 ana kategoride koşuldu.

AKKÖK grup şirketleri ile birlikte Vodafone 40. İstanbul Maratonu'na katılan SEDAŞ çalışanları"Sağlıklı Yarınlara Koş" teması ile düzenlenen böyle bir etkinliğe katıldıkları için mutlu olduklarını dile getirdiler.