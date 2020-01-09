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SEDAŞ Ar-Ge projelerini anlattı

SEDAŞ Şebeke Yönetimi Grup Müdürü Gökmen Hasançebi, 3. Kocaeli Kent Sempozyumu'nda yaptığı konuşmasında enerji verimliliği konusuna değinerek, Ar-Ge projelerinin de bu anlamda hızla devam ettiğini söyledi.

09.01.2020 15:48 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:48SEDAŞ Ar-Ge projelerini anlattı

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu (İKK) tarafından düzenlenen ve kente dair disiplinler arası çalışmaların çok sayıda önemli örneğinin tartışıldığı 3. Kent Sempozyumu "Kocaeli, Kocaeli Kadar Mı?" başlığıyla yapıldı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı tüm üyelerin, üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının kendi uzmanlık alanlarından bilimsel verilerin ve önerilerin masaya yatırıldığı organizasyonda kentin yapısal ve yaşamsal sorunları ele alındı.

Mimarlar Odası Taş Bina'da gerçekleştirilen sempozyuma SEDAŞ'ı temsilen katılan Şebeke Yönetimi Grup Müdürü Gökmen Hasançebi, iklim koşulları ve bölgedeki sanayi kuruluşlarının etkisi ile sıklıkla meydana gelen yıldırım çarpması olaylarına değindi. Hasançebi, yıldırımdan korunmanın önemine de dikkat çekerek, enerji verimliliği konusunda da evlerde uygulanabilecek faydalı ipuçlarını paylaştı. SEDAŞ'ın faaliyetleri hakkında bilgi veren Hasançebi, "SEDAŞ olarak özellikle Ar-Ge faaliyetlerine oldukça önem veriyoruz. Projelerimizin ana hedefi, elektrik dağıtımında kalite standartlarını artırmak, teknoloji geliştirmek, yenilik üretmek, yerlilik oranının ve verimliliğin artırılmasını sağlamak, kayıp ve maliyetlerin düşürülmesi.Bu alanda çalışmalarımız hızla devam ediyor" dedi.

Gökmen Hasançebi, konuşmasında ayrıca SEDAŞ'ın 2018 yılından bu yana yürüttüğü "İşte Fırsat Eşitliği" sosyal sorumluluk projesi ile ilgili bilgiler paylaştı. Kocaeli' de yaklaşık 1800 yıl önce meydana geldiği rivayet edilen Azize Barbara'nın öldürülmesiyle ilgili hikâyeden alıntılar yapan Hasançebi, kadınların hem ev hem de iş hayatındaki değerinin artık çok daha iyi anlaşılması gerektiğinin altını çizdi.


Kocaeli, Güncel

Kaynak: Bültenler

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