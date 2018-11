Sedaş Bolu'da Muhtarlar Dernek Başkanları İle Bir Araya Geldi

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) Dağıtım Direktörü Dr. Ersan Şentürk, Bolu Muhtarlar Dernek Başkanı Fikret Özen, Bolu Merkez Mahalle Muhtarları Dernek Başkanı İlhami Otacıoğlu ile Bolu Köy ve Mahalle Muhtarları Dernek Başkanı İlhan Çalışkan ve beraberindeki, Bolu İli ve İlçelerinin Muhtarlar Dernek Başkanlarını bir otelde yapılan toplantıda ağırladı.

Toplantıda Müşteri Hizmetleri Grup Müdürü Orhan Sönmez, Şebeke İşletme Grup Müdürü Burhan Ak, Kurumsal İletişim Müdürü Ayhan Erkovan, Bolu İli Şebeke Operasyon Yöneticisi İsmail Doğandor, Düzce Şebeke Yapım İşleri Sorumlusu Faruk Özçelik, Teknik Destek Help DeskUzmanı Burçin Başcı ve Kurumsal İletişim Uzman Yardımcısı Faruk Bezci'de katıldı.

DAĞITIM FAALİYETLERİMİZLE İLGİLİ BİLGİLENDİRDİK

SEDAŞ Dağıtım Direktörü Dr.Ersan Şentürk muhtarlarla çok faydalı geçen bir toplantı yapıldığını belirterek, yerel yönetimleri çok önemsiyorum. Muhtarlarımız bulundukları mahalle ve köylerde vatandaşlarımızı temsil ediyor ve seçilerek geliyorlar. Muhtarlarımızı dinleyerek tüm taleplerini ayrı ayrı dinledik. Muhtarlar Dernek Başkanları bulundukları ilçelerdeki mahalle ve köy muhtarlıklarının taleplerini ayrı ayrı ilettiler. Muhtarlar en önemli paydaşlarımız arasında yer alıyor. Kendileri ile yüz yüze iletişim en etkin iletişim. Bu toplantıları tekrar yenileyeceğiz. SEDAŞ için de bu toplantıların çok faydalı olduğunu düşünüyoruz Muhtarlarımız için bir VİP hattı tanımladık. 2 yıldır çağrı merkezi ile buradan yapılan iletişimden muhtarlarımızın memnun olduğunu görmekten dolayı biz de mutluyuz. WFM Projesi kapsamında çalışanlarımız sahada tabletlerle anında kayıt açarak yaptıkları ek işleri de sistem girişi ile çözümleyebiliyorlar. Bununla ilgili düzenlememizi yaptık.Çağrı merkezimize vatandaşlarımız ALO 186 telefon numarasından 7/24 ulaşabiliyorlar. Buradaki hizmet kalitesi için profesyonel eğitimler devam ediyor" dedi. Ağaç bakım çalışmalarını son sürat ekiplerimizle sürdürüyoruz. Bakım çalışmaları enerji dağıtımında çok önemli. Bu kapsamda yapılan her iş elektrik kesinti süreleri ve sayımızı azaltacak önlemlerdir.Gerek milleti, gerekse devleti temsil gibi önemli bir görevi özverili çalışmalarla yürüten muhtarlarımıza,hizmetlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Yüz yüze yapılan bu toplantıların iletişim açısından çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çözüm sağlayacağımız konularda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Her iş için görev verdiğimiz her arkadaşım çözüm sağlama konusunda sorumlu ve yetkilidir. Bu toplantılar sayesinde süreçlerimizi nasıl işlettiğimiz hakkında, yatırımlarımız ve projelerimiz ile ilgili bilgilendirmeleri sağlıyoruz. Muhtarlarımızdan olumlu geri dönüşler almaktan memnuniyet duyuyoruz.

"DAĞITIM ŞİRKETİ İLE GÖREVLİ TEDARİK ŞİRKETİ KARIŞTIRILIYOR"

SEDAŞ Dağıtım Direktörü Dr.Ersan Şentürk, toplantı sırasında dağıtım şirketinin ve görevli tedarik şirketi ile perakende elektrik satış şirketlerinin görevleri hakkında da ayrıntılı bilgi verdi. SEDAŞ'ın elektrik satışı ve elektrik tüketim bedeli fatura tahsilatı, ayrıca ödeme noktaları ile ilgili bir faaliyetinin olmadığını belirterek, SEDAŞ elektrik dağıtım faaliyeti içinde yatırım, aydınlatma, sayaç okuma, kayıp kaçak mücadelesi, arıza bakım onarım faaliyetlerini sürdürmektedir. Kaçak elektrik kullanımı cezalı tüketim faturası konusunda bir çalışması var ancak 2013 yılından bu yana hukuki ve fiziki olarak ayrıştırılan faaliyetler kapsamında faaliyet ayrıştırmasını en ciddi bir şekilde uygulayan dağıtım şirketlerinden biriyiz. Süreç rekabet kuralları kapsamında bu şekilde işletilmektedir. Ancak halen Dağıtım Şirketi olan SEDAŞ ile Görevli Tedarik Şirketinin ve Perakende Elektrik Satış Şirketlerinin faaliyeti maalesef birbirine karıştırılmaktadır." dedi.

MUHTARLAR TEŞEKKÜR ETTİLER

Toplantı sırasında muhtarlar dernek başkanları kendi bölgelerinin elektrikşebekeleriyle ilgili taleplerini ve önerilerini ilettiler. Muhtarlar Dernek Başkanı FikretÖzen; "En iyi kurumlardan birisiniz. Çalışanlarınızda büyük özverilerle çalışıyorlar. Çözüm odaklı personellerinize çok teşekkür ediyoruz" dedi.Dernek Başkanları, "Uzun süredir böyle bir toplantı yapılmamıştı. SEDAŞ Dağıtım Direktörü Dr.Ersan Şentürk'e ve SEDAŞ'ın tüm yöneticilerine böyle bir etkinlik düzenlendiği için teşekkür ediyoruz" dediler. SEDAŞ Dağıtım Direktörü Dr. Ersan Şentürk, "Muhtarlarımızla işbirliğini çok önemsediğimizi belirtmek istiyor ve tüm muhtarlar adına bu çiçeği takdim ediyorum" dedi. Şentürk, Düzce Muhtarlar Dernek Başkanlarına çiçek takdim etti. Toplantı bitiminde günün anısına hep birlikte fotoğraf çektirildi.