SEDAŞ Çağrı Merkezi, fırtınada tam kadro hizmet verdi

SEDAŞ Çağrı Merkezi ekibi, müşteri memnuniyetini en üst sevide tutmak ve olası sorunları hızlıca çözüme ulaştırmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

SEDAŞ, faaliyet bölgesinde yaşanan hava muhalefeti nedeniyle enerji hatlarında meydana gelen arızalarla ilgili müşterilerden gelen talepleri kesintisiz olarak karşıladı. Çağrı merkezi ekibinin en zor şartlara göre eğitilmesini sağlayan SEDAŞ, bölgedeki fırtınadan dolayı yaşanan yoğunluğu 125 kişilik çağrı merkezi ekibi ile başarıyla yönetti. Tecrübeli çağrı merkezi ekibi, kötü hava muhalefetinden kaynaklı artan talebi karşılarken, müşterilerin bilgi taleplerine çok hızlı yanıt vererek çözüme kavuşturdu. Kriz yönetiminde başarılı olan ekip, etkili aksiyon almak ve en iyi hizmeti sunmak için arıza durumuna göre stratejiler geliştirdi. İnteraktif sesli yanıt (IVR) sistemi ile de gerekli anonsları geçen ekip, verileri sürekli güncel tutarak müşterilerine anlık bilgi aktarımında bulundu.

SEDAŞ, hizmet kalitesini artırmak amacıyla çağrı merkezi ekibine yönelik düzenli olarak eğitim çalışmaları ve performans ölçümleri gerçekleştiriyor. SEDAŞ, tüm planlı ve plansız kesintilerden cep telefonu mesajı ile anında haberdar olmak isteyen müşterilerine, 186 Çağrı Merkezi, 0530 919 19 19 nolu Whatsapp Hattı, sedas.com.tr, Web-Chat kanalları ile Müşteri Hizmet Merkezleri üzerinden 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam ediyor.