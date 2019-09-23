Sedaş çalışanlarından dünya temizlik gününde anlamlı ve örnek etkinlik

Ellerine giydikleri temizlik eldivenleri ve çöp poşetleri ile yerlerdeki çöpleri toplayan SEDAŞ çalışanları şehrin temiz kalması adına yerlerden en çok sigara izmariti, yiyecek ambalaj malzemeleri gibi malzemeleri topladılar. SEDAŞ çalışanları, "pikniğe, parka gittiğimizde kuruyemiş kabuklarımızı, pet şişelerimizi yerlere atmayalım. Önce biz evimizin önünü süpürelim ki ardımızdan diğerleri de gelsin. Çevre, doğa ve şehirlerimiz her zaman temiz kalsın" dediler.

"FARKINDALIK YARATMAK VE ÇEVRE BİLİNCİ OLUŞTURMAK İÇİN BİR ARADAYIZ"

SEDAŞ'tan 60 kişilik grup, 'Dünya Temizlik Günü' dolayısıyla Demokrasi Meydanında bir araya gelerek, ellerinde tuttukları dövizler, açtıkları pankart ve çöp toplama etkinliği ile vatandaşların dikkatini çektiler. SEDAŞ çalışanları, "Dünya Temizlik Gününde Mis Gibi Türkiye" sloganı yazan pankart açarak başlattıkları etkinlikte, Demokrasi Meydanı, Gar Meydanı, Atatürk Bulvarı, Şemsiyeli Park ve Orhan Cami Meydanı'nda 3 çuval çöp topladı. Yerlerden en çok sigara izmariti toplandığı gözlendi. SEDAŞ Sayaç Okuma Yönetimi Uzmanı Fatih Polater yaptığı açıklamada, "Bugün SEDAŞ olarak arkadaşlarımızla birlikte 'Dünya Çevre günü' vesilesiyle bir farkındalık oluşturmak için burada bulunmaktayız. Çevremizi, hatta tüm dünyayı temiz tutmak için, gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak için bir farkındalık oluşturmak istedik. İnşallah amacına ulaşır. Bugün temizlikte özellikle en çok sigara izmaritiyle karşılaştık. Onun dışında piller de yerlerde vardı. Pillerin çevreye verdiği zarar çok fazla. Bu konuda insanların daha hassas olmasını istiyoruz" dedi.

"ÇEVREYİ TEMİZ TUTMANIN EN GÜZEL YOLU, KİRLETMEMEKTİR"

SEDAŞ İnsan Kaynakları Direktörü Sinem Yorulmaz ise, "Bugün hepimiz çocuklarımızla, ailelerimizle beraber Sakarya'da güzel bir etkinliğin içerisindeyiz. Bugün Dünya Temizlik Günü. Aslında burada biz de "Dünya Temizlik Gününde Mis Gibi Türkiye" sloganıyla, mesaj vermek,burada farkındalık yaratmak, çevre bilincini aşılamak ve çevre kültürünü geliştirmek için buluştuk. İnsanlar yere izmarit atarken hiç düşünmüyorlar. İzmarit insanların hem sağlıklarını, hem de yerleri kirletiyor. Çekirdek, kola, yere atılmış sakızları, şişeleri bile topladık. Lütfen yere bir şey atmadan ve çevreyi kirletmeden önce doğayı, çevreyi, yaşadığımız şehirleri ülkemiz ve gelecek nesilleri düşünelim. 15 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde, Çevreyi temizlemenin en güzel yolu, kirletmemektir. Daha temiz bir çevre bırakarak, bizden sonra gelenlerin de aynı şekilde korumasının önemine dikkat çekmeyiamaçlıyoruz. Bütün çöplerimizi toplayarak örnek olalım. Çocuklarımıza temiz bir dünya bırakma sorumluluğumuz var. Katılan herkese teşekkür ediyorum Temiz bir çevrede yaşamak dileğiyle, hepimize kolay gelsin diyorum," diye konuştu. Etkinliğe katılan herkese SEDAŞ tarafından, küçük çam ağacı fidanı hediye edildi. Gönüllüler, toplanan torba çöple hatıra fotoğrafı çektirdi.