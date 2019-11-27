SEDAŞ Canlı Mülakat Etkinliğinde Öğrenciler ile bir araya geldi

Kocaeli Üniversitesi Mühendis Beyinler Kulübü tarafından düzenlenen etkinliğe katılan SEDAŞ, öğrencileri geleceğe hazırlamak için canlı mülakatlar gerçekleştirdi.Etkinliğe SEDAŞ adına İşe Alım Sorumlusu Demet Çap ve İşe Alım Uzmanı Seda Çorakçı katılarak öğrencilerle iş hayatına hazırlık, özgeçmiş hazırlama gibi konularda bilgi ve geri bildirimlerini paylaştı. SEDAŞ'ın sunduğu iş ve staj imkânlarının da konuşulduğu etkinlikte Çap ve Çorakçı, enerji sektörü ve sektörde kadınlara yer vermek adına SEDAŞ'ın başlattığı Fırsat Eşitliği Projesi'nin içeriği hakkında bilgi verdi.

STARGATE PROJESİ TANITILDI

Etkinlikte; Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce bölgelerinde eğitim veren üniversitelerin mühendislik fakültelerinin Elektrik ve Elektrik & Elektronik Mühendisliği bölümlerinde eğitimlerine devam eden son sınıf ve yüksek lisans öğrencilerinin katılabileceği ve öğrencilere SEDAŞ'ın dağıtım süreçlerinde yer alarak enerji sektörünü tanıma fırsatı sunan bir program olan STARGATE projesi de tanıtıldı.

Büyük ilgi gören STARGATE projesi; değişime her an hazır, enerjik, dinamik, yeni bakış açıları getirecek yetenekleri SEDAŞ'a kazandırarak; öğrencilere dağıtım süreçlerinde deneyim kazandırmayı hedefliyor. STARGATE programı kapsamında haftada iki gün dağıtım süreçlerinde görev alacak öğrenciler, altı ay boyunca üç farklı fonksiyonda tecrübe edinecek. Yedinci ayda hazırladıkları proje ile programı tamamlayacak ve bu sayede hem SEDAŞ kültürünü tanıyacak hem de uzman ya da mühendis kadrolarında kendilerine yer bulma imkânı yakalayacaklar.