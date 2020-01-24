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SEDAŞ ekipleri kar kış demeden çalışmalarını sürdürüyor

SEDAŞ Ekipleri; özellikle yüksek kesimlerde etkisini hissettiren olumsuz hava koşullarında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

24.01.2020 14:12 | Son Güncelleme: 24.01.2020 14:12SEDAŞ ekipleri kar kış demeden çalışmalarını sürdürüyor

Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) ekipleri kış aylarında kesintisiz olarak bakım ve onarım çalışmalarına devam ederken; dün itibariyle özellikle yüksek kesimlerde etkisini hissettiren olumsuz hava koşullarında da enerjinin sürekliliği için gerekli tedbirleri alarak çalışmalarını sürdürüyor.

1,8 milyon tüketiciye kesintisiz elektrik hizmeti sunulması için saha operasyonlarını yılın her döneminde ara vermeden sürdüren SEDAŞ; kış aylarının gelmesi ile beraber kar yağışının neden olabileceği kesintilere de anında müdahale etmek için 7/24 saha hizmeti sürdürüyor.Alınan önleyici tedbirler ile şebekede meydana gelebilecek kesintilerin önüne geçiliyor.

Sahada çalışan ekipler ile 186 Çağrı Merkezi, 0530 9 19 19 19 numaralı WhatsApp Hattı, web tabanlı WebChat uygulamaları arasında sürekli koordinasyon sağlayan SEDAŞ;müşteri ihbar ve bildirimlerini anında değerlendirirken, SCADA üzerinden de sistemi sürekli izleyerek gerekli önlemleri ve müdahaleleri zamanında yerine getiriyor.


Sakarya, Güncel

Kaynak: Bültenler

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