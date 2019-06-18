Sedaş ekipleri sürekli enerji için canla başla çalışıyor

Şebeke üzerinde yıldırım kaynaklı oluşan aşırı yüksek gerilim dalgalanmaları, izolatörlerin patlamasına, trafo ve enerji panolarının yanmasına, trafolardaki orta gerilim sigortalarının atmasına yol açıyor.

SEDAŞ EKİPLERİ SÜREKLİ ENERJİ İÇİN MÜCADELE VERİYOR

Son iki üç gün içinde SEDAŞ'ın (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) 34 bin 500 voltluk,dağıtım hatlarında yıldırımın etkisi ile büyük hasarlar oluştu. Yıldırım ile oluşan binlerce kilovoltluk enerji, iletim ve dağıtım hatlarındaki malzemelerin izolasyon seviyesinin çok üzerinde olunca, büyük zararlar vererek, direklerdeki kablo başlıkları ve izolatörlerin patlamasına yol açtı. Şehir ve İlçe merkezleri ile kırsal şebekede debölgesel kesintilere neden oldu. SEDAŞ ekipleri kesintilerle mücadele için yedek ekipleriyle sahadaydı. SEDAŞ işletme bakım ekipleri,adeta yağmur ve bazı bölgelerdeki sel ile yıldırımın olumsuz etkileri sonucu meydana gelen arıza ve enerji kesintileri ile cansiperane bir şekilde mücadele verdi.Su baskını yaşanan yerlerde enerjiye maruz kalınmaması için vatandaşların can güvenliği için önlem alındı.

ENERJİ HATLARINDA YILDIRIMIN YIKICI ETKİSİ OLDU

Bir gün öncesinde Kocaeli Darıca da bir kişinin ölümüne de yol açan sel felaketinin yaşanması nedeniyle,16 Haziran Pazar günü Sakarya'da meydana gelen aşırı yağmur yağışı, sürekli şimşek çakması ve şiddetli yıldırım olayları yaşanması vatandaşlar arasında tedirginliğe yol açarken, elektrik şebekesine düşen yıldırımlar büyük hasara yol açtı.Meteoroloji'den alınan bilgilere göre şehir merkezinde 15 dakikalık kısa süre içerisinde metrekareye 25 kilogramın üzerinde yağış düştüğü öğrenildi.Sakarya merkez ve çevre ilçelerde de atmosferde oluşan şarjlı havanın etkisi ile görülmemiş sayıda yıldırım oluşumu izlendi.Elektrik şebekesinde yıldırımların arıza yaratan yıkıcı bir etkisi oldu. Yıldırımın şebekede yarattığı yüksek gerilim riskinin, olumsuz etkisiyle, SEDAŞ ekiplerinin enerji hattında yaptığıçalışmalar dahatehlikeli ve zorlu bir hale dönüştü.

SEDAŞ EKİPLERİ CANLA BAŞLA ÇALIŞIYOR

Aşırı rüzgar, sağnak şeklinde yağan yağmurla birlikte, yıldırımınetkisi, enerji nakil hatlarında kesintilere yol açtı. Şebeke üzerinde yıldırım kaynaklı oluşan aşırı yüksek gerilim dalgalanmaları, izolatörlerin patlaması yanında, trafo ve enerji panolarının yanmasına, trafolardaki orta gerilim sigortalarının atmasına yol açtı. Sadece 34 bin 500 volt seviyesindeki, yüksek gerilimde değil,alçak gerilimde de pek çok arıza ve bunun sonucunda enerji kesintisi yaşandı. SEDAŞ dağıtımhatlarına hızla enerji verebilmekiçin bölgesindeki tüm işletme bakım ekipleri göreve çağrıldı. SEDAŞ işletme bakım ekipleri, gece de çalışarak, yedek ekiplerle pek çok kesinti bölgesine ve şebekearızasına cansiperane bir şekilde müdahale etti. SEDAŞ işletme bakım ekiplericanla başla çalışarakdağıtım hatlarına yeniden elektrik verilmesini sağladılar.

ALO 186 –SEDAŞ ÇAĞRI MERKEZİ BİLGİLENDİRİYOR

Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce bölgesinde yaşanan olumsuz hava koşulları SEDAŞ Çağrı merkezine günlük gelen çağrı sayısının %119 artmasına neden oldu. SEDAŞ busüreçte önlem alarak, çağrıları karşılayabilmek için tüm vardiyaların süresini uzattı. Çağrı Merkezinin izinli personelleri de göreve çağırıldı. SEDAŞ, bu süre devam ederken, sadece ALO 186'dan değil, diğer alternatif kanalları olan SEDAŞ web-chat, SEDAŞ web online ve SEDAŞ-mobil uygulamalarından da hizmet vermeye devam etti.