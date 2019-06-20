SEDAŞ Ekipleri yağmur çamur demeden mücadele ediyorlar

SEDAŞ, çalışmaları sırasında AFAD, Belediyeler, Polis ve İtfaiye Ekipleri ile koordinasyon içinde görev yapıyor.

Yıldırım, trafo ve dağıtım panosunu yaktı

SEDAŞ'ın faaliyet bölgesinde yer alan Bolu'da Meteoroloji'den edinilen bilgilere göre, yüz yılın en yağışlı ayı yaşanıyor. Haziran ayının başından bu güne kadar 18 günde sadece il merkezinde metrekareye 77,7 kilogram yağmur yağdığı bildiriliyor. Kocaeli Darıca İlçesinde bir kişinin sel sularında vefat etmesi ile devam eden süreçte bir hafta içinde Doğu Marmara Bölgesinde can kaybı olmayan farklı bölgelerde de su baskınları yaşandı. Sakarya Geyve de şiddetli yağış ve dağdan inen çamur ile D 650 yolu çift taraflı kapandı. SEDAŞ ekiplerinin arızalara gitmesine engel oluşturan bu durumlarda da SEDAŞ ekipleri mücadelesini sürdürdü. Dün de Sakarya'da Arifiye Demir Yolu şiddetli yağışın etkisi ileulaşıma kapandı. SEDAŞ ekipleri Çağrı Merkezinden gelen orta gerilim ve tüm alçak gerilim arızalarına ayrı ayrı müdahale etti. SEDAŞ busüreçte önlem alarak, çağrıları karşılayabilmek için Çağrı Merkezinde tüm vardiyaların süresini uzattı. Çağrı Merkezinin izinli personelleri de göreve çağırıldı. SEDAŞ, sadece ALO 186'dan değil, diğer alternatif kanalları olan SEDAŞ web-chat, SEDAŞ web online ve SEDAŞ-mobil uygulamalarından da hizmet vermeye devam etti.

Yıldırım elektrik şebekesine zarar verdi

Sakarya, Düzce ve Bolu'da yıldırım düşen bazı yerlerde, elektrik direği yıkılması, izolatör patlaması, elektrik dağıtım panosu ve trafo yanması olayları ile şebekede enerji kesintileri de oldu. Sakarya Rüstemler Mahallesinde yanan trafo acilen değiştirildi. Akyazı ilçesi Yuvalak Caddesi'nde bir evin bahçesine büyük bir gürültüyle yıldırım düştü. Palmiye ağacına isabet eden yıldırım ağacın yanmasına neden olurken itfaiye ekipleri tehlikeyi önledi. Yüksek gerilim dalgalanmaları sonucu şebekeye hasar veren sigortaların atması veya izolatörlerin patlamasına yol açan yıldırım olaylarının kesintiye yol açan olumsuz etkileri,SEDAŞ ekiplerinin mücadelesi ile giderildi. SEDAŞ ekipleri, AFAD, Belediyeler, Polis ve İtfaiye Ekipleri ile iletişim içinde koordinasyon sağladı.

SEDAŞ ekipleri su baskınlarında önlem aldı

Bolu'da etkili olan sağnak şeklinde yağan yağmur nedeniyle dün itibariyle D-100 Karayolu'nun Ankara yönü trafiğe kapandı. Rüzgarda hatta yıkılan ağaç ve kısa devre nedeniyle merkez ve Yeniçağ'da enerji kesildi. Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde etkili olan sağanak, ilçeye bağlı Cemaller, Çetikören ve Yağbaşlar köylerinde sele neden oldu. 3 köyde su baskınları yaşandı. Rüzgarlar ve Çaygökpınar köylerinde de dereler taştı. Rüzgarlar köyünde bulunan Rüzgarlar Deresi taştı. Köyün Merkez Mahallesi sular altında kaldı. SEDAŞ ekipleri enerji kesintilerini önlemeye çalışırken, su baskınlarında da görev yaptı ve can tehlikesi görülen yerlerdeenerjiyi güvenlik amacıyla kesti. Bolu da yanan yayla trafosu SEDAŞ ekiplerince değiştirildi. Düzce de Kaynaşlı Trafo Merkezi düşen yıldırımların etkisi ile açtı. SEDAŞ ekipleri merkeze kademeli olarak enerji verilmesini sağladılar. Sakarya'da Hanlıköy'de de şebekede meşakkatli bir çalışma yapılarak gece yarısına kadar süren çalışmalarla arızalar giderildi.