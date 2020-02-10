SEDAŞ ekiplerinden yaralı doğana yardım eli

Kocaeli , Sakarya , Bolu ve Düzce 'de toplamda 1,9 milyon aboneye hizmet veren SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.), özellikle kış aylarında zorlu hava şartlarına rağmen bakım ve onarım faaliyetlerini kesintisiz olarak devam ediyor. Bu çalışmalar sırasında vatandaşları tehlikeye sokabilecek durumlar için müdahalelerde bulunan SEDAŞ ekipleri, yardıma ihtiyacı olan hayvanlara da elini uzatıyor.

Sakarya'nın Ferizli İlçesi'nde Sarıahmetler mahallesinde çalışma yapan SEDAŞ ekipleri; yaralı bir doğan kuşu buldu. Kanadındaki yara nedeniyle kuşun uçamadığını fark eden ekipler, hemen yardım etmek istedi. Ekipler, doğası gereği yırtıcı bir kuş olan yaralı doğana gerekli desteği sağlamaya çalışırken güçlük çektiler. Müdahale sırasında elleri yaralanan SEDAŞ ekipleri, kuşu sakinleştirdikten sonra tedavi için Ferizli Belediyesi'nin ekiplerine teslim etti.

Avcılar tarafından vurulduğu tahmin edilen doğanın Sakarya Büyükşehir Belediyesi Veterinerliği'nde tedavi edilerek doğaya salınacağı öğrenildi.