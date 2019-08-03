SEDAŞ'ın kaçak elektrik tüketim haritası

SEDAŞ, kaçak enerjiyle mücadele kapsamında paydaşlarını bilgilendirirken, sahada yaptığı kaçak takip operasyonları ve rutin kaçak takip denetimleri ile mücadelesini tüm hızıyla sürdürüyor."Kaçak elektrikle İlgili Bilgilendirme ve Bilinçlendirme" projesi kapsamında, kayıp kaçak oranında düşüş sağlayan SEDAŞ, yaz döneminde özellikle yazlık ve sayfiye yerlerindeki ilçe ve mahallelerde çok sayıda kaçak kullanım olduğunu tespit ettiğini açıkladı. SEDAŞ tarafından yapılan açıklamada,il ve ilçe merkezlerinde genelliklesanayi ve ticarethanelerin yoğun olduğu bölgelerde de özellikle sanayi tipi buzdolabı ile sanayi tipi klimaların kullanımının olduğu bazı işyerlerinde sayaç ölçü devresine müdahale edildiğini ve bu tespitlerin hızla tutanak altına alındığı belirtildi.

SEDAŞ'tan kaçak elektrikte noktasal mücadele

Kaçak ihbarlarını değerlendiren SEDAŞ ekipleri, sayaç okuma sırasında abonesiz kullanımların da belirlendiğini ve SEDAŞ ekipleri olarak kaçak mücadelesinde adres bazlı takip sistemini kullandıklarını belirttiler. SEDAŞ'ın kaçakla mücadelesinde, Coğrafi Bilgi Sistemleri üzerinde oluşturduğu ve kaçak tüketimin belirlendiği adreslerin baz alınarak, kaçak tüketimle noktasal mücadeleye başlandığı belirtildi.

Amaç aboneli kullanım sağlamak

SEDAŞ yetkilileri elektrik fatura tahsilatının perakende satış şirketleriyle ilgili bir süreç olduğunu ve yasa gereği dağıtım şirketi olarakelektrik perakende satış şirketlerinden bildirilen,borçlu abone listelerine ait kesme ve açma işlemlerini dağıtım şirketi olarak yasa gereği takip etmek zorunda olduklarını belirttiler. SEDAŞ yetkilileri, kaçak elektrik kullanımının en çok abonesiz kullanım ile gerçekleştirildiğini bildirdiler. Ayrıca kaçak kullanımının, borcunu ödemediği için elektriği kesilen bir kullanım yerinde, borç ödenmeden elektriğin kullanıcı tarafından tekrar bağlanarak kullanılması ileveyakendinden önceki kullanıcı tarafından tahliye edilen ve elektriği kesilen bir kullanım yerinde, yeni gelen kullanıcının aboneliği devir almadan elektriği kendi bağlayarak kullanması ile de gerçekleştiği belirtildi.

Amaç kaçak elektrikten kaynaklanacak kazaları önlemek

Bunların dışında kaçak elektrik kullanımının,borcunu ödemeyen tüketicinin, perakende satış şirketi tarafından abonelik sözleşmesi feshedilmesi sonrasında, borçlarının tahsili için yasal takip başlatıldığı kullanım yerinde, aynı kullanıcının tekrar perakende satış sözleşmesi imzalamaksızın elektriği kendi bağlayarak kullanması hallerinde kaçak elektrik kullanımının gerçekleştiği ve bunların tespit edilerek, elektriğin kesildiği ve cezalı kaçak tahakkukunun yapıldığı ifade edildi. SEDAŞ yetkilileri, "Bu anlamda suç işlenmemesi, kaçak kullanım nedeniyle telafisi mümkün olmayacak kazaların da önlenebilmesi için tüketicilerimizi bilgilendirmeyi ve bilinçlendirmeyi hedefliyor, kaçak elektrik kullanımı ile ilgili mücadelemizi sürdürüyoruz. Türkiye de elektrik dağıtım şirketleri içinde en düşük kayıp kaçak elektrik oranına sahip olan iki şirketten birisi olarak önlemlerimizi sürekli revize ediyor ve sahayı sürekli takip ediyoruz" ifadesinde bulundular.