SEDAŞ kaliteli enerji için eğitimlerine devam ediyor

SEDAŞ, elektrik şebekesinde ağaç dallarından kaynaklı arızalar oluşmaması ve kaliteli elektrik dağıtımının sağlanması amacıyla ağaç budama çalışmalarına öncelik veriyor. Bu konuda işletme bakım ekiplerine özel eğitimler aldıran SEDAŞ'ın yaptığı çalışmalar elektrik arızaları, can ve mal tehlikesi, teknik kayıpları da önlemek adına büyük önem taşıyor.

Bu kapsamda SEDAŞ, enerji hatlarına düşen, yaklaşan veya çarpan ağaçların gövdelerini ve dallarını motorlu testere ile güvenli kesme, budama tekniklerini şirket çalışanlarına öğretmek ve uygulama becerisi kazandırmak amacıyla eğitimlerine devam ediyor.

Son olarak İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Muvaffak Osman Engür tarafından iki ayrı grup halinde 34 çalışana verilen eğitimler, teorik ve uygulama içerikli olarak gerçekleşti. Eğitime SEDAŞ şebeke işletme görevlileri, mühendisler ve İSG uzmanları katılım sağladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Elektrik Kuvvetli Akım Yönetmeliği; elektrik dağıtım şirketlerini, şebekeye yakın ağaçların bulunduğu şebeke ile ilgili bakım yapılması ve iletkenlere yakın dalların budanması konusunda yasal olarak yükümlü kılıyor. Buna göre, can ve mal güvenliğinin sağlanması, yangınların önlenmesi, kar, fırtına ve rüzgârda elektrik kesintisine yol açmaması amacıyla elektrik hatları altında ve yanında yer alan ağaç dallarının mutlaka budanması gerekiyor.