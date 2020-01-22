SEDAŞ, kesintisiz enerji için aralıksız çalışıyor

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), faaliyet bölgesinde bulunan 4 il 45 ilçede yaklaşık 3,5 milyon nüfusun ve 1,8 milyon kullanıcısının, kaliteli ve güvenilir elektrik enerjisine sürdürülebilir erişimini sağlamak amacıyla bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

SEDAŞ, kış aylarında olumsuz hava şartlarına bağlı olarak meydana gelebilecek olası elektrik kesintilerini önlemek için hız kesmeden 7/24 görev yapıyor. Çalışma yapılacak lokasyonlarda görev başında olan SEDAŞ bakım ekipleri; bakım programı kapsamında koruyucu önlemler alarak, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Kış aylarında bakım çalışmalarını yoğunlaştıran SEDAŞ; sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla yapılan bakım, onarım ve yenileme yatırımları ileelektrik dağıtımındaki kalite standartlarının arttırılmasını amaçlıyor.