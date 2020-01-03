Sedaş Kocaeli elektrik teknisyenler odası üyelerini bilgilendirdi

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odasında yapılan toplantıya, Gebze SEDAŞ Müşteri Hizmetleri Bölge Sorumlusu Burhan Demirpehlevan, Kocaeli Müşteri Hizmetleri Merkezleri Uzmanı Onur Bayram, Kocaeli Elektrik Teknisyenler Odası Başkanı Mustafa Kocagöz ve oda üyeleri katıldı.

SEDAŞ'ın teknolojik yatırımları kapsamında hizmet kalitesinin artırılması için devreye alınan ve internet üzerinden erişim imkanı sağlayan SAP Portal sistemi tanıtılarak; değişen yönetmelik, iş akışları, yapılan uygulamalar ve beklentilerle ilgili Oda Üyeleri bilgilendirilirken, 2020 yılında verimlilik ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarla ilgili kaydedilecek gelişmeler için fikir alış verişinde bulunuldu.