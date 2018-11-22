Sedaş Koü Teknopark'ta Teknoloji Projelerini İnceledi

. Kocaeli Teknoloji Transfer Ofisi'nin çalışmalarını yerinde görmek ve bilgi almak yanı sıra, Teknoparkta konuşlanmış girişimciler ile ARGE projeleri konularında fikir alışverişinde bulundular.

SEDAŞ TEKNOLOJİ PROJELERİNE ODAKLANDI

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. Proje Yönetimi ve İş Geliştirme Müdürlüğünden, Departman Yöneticisi Hasan Çelik, İş Geliştirme Sorumlusu Ayfer Özer ve Departman Uzman Yardımcısı Elif Arslan Kocaeli Üniversitesi Teknoparkını ziyaret etti. SEDAŞ yetkilileri, Teknopark firmaları ile iş birliği ve B2B (firmadan firmaya sağlanan iletişim) çalışmalarını gerçekleştirdiler.

SEDAŞ TEKNOLOJİ FİRMALARI İLE BİR ARAYA GELDİ

SEDAŞ çalışanlarının Teknopark'ta yaptığı ziyarette, Lazer Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (LATARUM),Kuluçka Merkezi ve Test Merkezinde bulunan 3D Tarayıcı, Termal Kamera, Lehimleme-Vakum-Sıcak Hava Rework İstasyonu, Multimetre,Osilopkop, Spectrum Analizör, DC Güç Kaynakları,50 MHZ Arbitrary Fonksiyon Jenerötörü, 3D Printer, CNC Router ve Solid Works Mekanik Tasarım Programı gibi bu cihazların çalışanlar tarafından yakından görülebilmesi ve teknoloji projelerinin incelenebilmesi fırsatı oluşturuldu.Ayrıca SEDAŞ İş Geliştirme Müdürlüğü ortak projeler geliştirilebilmesi adına, Teknopark firmalarından; Yonca Bilişim, ARGE-LABS, MİKROHES, SAYSİS Bilgisayar, AREMBER ve MEDIA Tayf firmaları ilebirebir görüşmeler yaptı.

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİNİN İŞLEVİ

Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (KOÜ TTO), üniversiteler ile sanayi arasındaki işbirliğinin başlatılmasını ve bu işbirliğinin güçlendirilmesini amaçlayan bir "ARAYÜZ" görevi görerek sanayiciler ile akademisyenleri teknoloji transferi ekosisteminde buluşturuyor. Araştırma için kaynak oluşturmayı, teknoloji transferini gerçekleştirmeyi ve araştırma sonuçlarını katma değere dönüştürmeyi hedefleyen ortak proje çalışmalarını destekliyor. KOÜ TTO, teknolojik Ar-Ge projelerini ve bu proje çıktılarıyla ilgili bilgi transferi süreçlerini de takip ediyor. Ayrıca bireysel danışmanlık projelerinin ve KOÜ'dekiAr-Ge laboratuvar alt yapılarıyla sanayi hizmetlerinin arttırılmasına yardımcı oluyor.