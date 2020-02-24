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SEDAŞ, Meslek lisesi öğrencilerini bilgilendirdi

SEDAŞ, sosyal sorumluluk anlayışı ile başlattığı "İş güvenliğinde meslek lisesi öğrencileri ile el ele" projesi kapsamında, Abidin Serhoş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi.

24.02.2020 15:16 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:17SEDAŞ, Meslek lisesi öğrencilerini bilgilendirdi

SEDAŞ, 'nın Kocaali İlçesi Abidin Serhoş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine SEDAŞ'ın kurumsal yapısı, 'de elektrik üretim, iletim ve dağıtım sistemleri, çalışma şartları, iş güvenliği konularında eğitim verdi.

"İş güvenliğinde meslek lisesi öğrencileri ile el ele" projesi kapsamında özellikle mesleki liselerde eğitim faaliyetlerini sürdüren SEDAŞ, bu kez Abidin Serhoş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne konuk oldu. 10. ve 11. sınıf alan öğrencileri ile yüz yüze eğitime devam eden 6. dönem öğrencilerinin katıldığı etkinlikte, SEDAŞ Şebeke İşletme Bakım Bölge Sorumlusu Can Ilgaz, Vardiye Amiri Muharrem Dağcı ve Elektrik Teknisyeni Samet Bayrak; SEDAŞ'ın kurumsal yapısı, Türkiye'de elektrik üretim, iletim ve dağıtım sistemleri, çalışma şartları, iş güvenliği konularında bilgiler aktardı.

İş güvenliği hakkındaki sunumu izleyen öğrenciler, merak ettikleri konularda sorular sordular ve Şebeke Operasyon Ekibi çalışanları tarafından kullanılan iş güvenliği Kişisel Koruyucu Donanımları (KKD) hakkında bilgi aldılar.


Anadolu Lisesi, Sakarya, Türkiye, Güncel

Kaynak: Bültenler

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