Sedaş Öğretmenler Gününü Kutladı

Güven mesajında "Elektrik dağıtım hizmeti sunan SEDAŞ, öğretmenlerimizin elinde yetişmiş, onları örnek alan, onlar tarafından bilgilendirilip donanımlı hale getirilen elemanlarla çalışmaktadır. Hepimiz öğretmenlerimizi saygıyla anıyoruz. Çocuklarımıza elektriği ve elektrik enerjisinin verimli ve aynı zamanda güvenli kullanımını da okullarda öğretmenlerimiz öğretiyorlar. Onlar bizim yaptığımız işi elektrik enerjisini ilk öğreten ve anlatan kişiler. Öğretmenler pek çok işin en önemli bilgi kaynağı ve eğiticisidir. '24 Kasım Öğretmenler Günü' olarak kutlanan bu günde, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyorum."dedi. SEDAŞ kutlama mesajlarını 4 il'de Valilikler ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile de paylaştı.

"ÖĞRETMENLER İSTİKBALİMİZİN MİMARLARIDIR"

Bekir Sami Güven yaptığı açıklamada; "Her çalışanımızın iş hayatına atılırken onlarca öğretmeni oldu. Şimdi bu çalışanlarımız görev yaptıkları departman ve illerde ülkeleri ve yaşadıkları topluma faydalı birer fert olarak büyük bir özveri ve gayret ile çalışmalarını sürdürüyorlar. Şirketimiz bünyesinde görev yapan ve elektrik dağıtım hizmetini üstelenen 1700 çalışanımız ile 4 il (Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli illerinde) 45 İlçe766 köy ve 1344 mahallede toplam 20 bin kilometrekarede 7/24 hizmet veriyor, bir yılda 9,7 milyar kilowattsaat elektrik dağıtımı yapıyoruz. Eğitim camiasının ve Öğretmenlerimizin tüm çalışanlarımızda büyük emeği olduğu yadsınamaz. Bugünün çocukları ve yarının çalışanları olan öğrencilerin, vatanına ve milletine faydalı birer yurttaş olarak yetişmelerine katkı sağlayan ve emek veren, bilgi, tecrübe ve irfanla çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe hazırlayan, eğitim öğretim sisteminin temel yapı taşları, istikbalimizin de mimarları olan öğretmenlerimizin, "24 Kasım Öğretmenler Gününü" tüm çalışanlarımız adına, kutluyorum.

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ AYRI BİR YERE SAHİP

Öğretmenlik; emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, öğreten ve öğrenen arasında güven ve sevgi ilişkisine dayanan bir meslek olup, aydınlığın simgesi, toplumun bütün kesimlerine yol gösteren birer önder olan öğretmenler, bireylerin yetişmesinde büyük rol üstlenen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar saygın, çok özel, çok yüce bir meslek sahipleridir.Topluma hizmet veren her mesleğin saygın olduğu bir gerçektir. Ancak; bütün meslek mensuplarını yetiştirip hayata hazırlayan öğretmenlik mesleği ayrı bir yere ve öneme sahiptir.

"ÖĞRETMENLERİMİZİ TEBRİK EDİYOR, EN İÇTEN SEVGİ VE SAYGILAR SUNUYORUZ"

SEDAŞ Ailesi olarak, ülkemizin her köşesinde insan yetiştirmeyi amaç edinen, hiçbir zorluktan kaçınmayan Öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyor, ebediyete intikal etmiş, görevleri başında şehit olmuş öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anarken, hayatta olan tüm öğretmenlerimize de en içten sevgi ve saygılarımızı sunuyor, bu vesileyle cefakâr ve fedakâr öğretmenlerimizin; mutlu, başarılı ve huzur içinde bir hayat geçirmelerini temenni ediyoruz." dedi.