SEDAŞ Olumsuz Hava Şartlarında Kesintisiz Çalışmalarını Sürdürüyor

Tüm Türkiye'de etkili olan kar yağışı Bolu Dağı'nda da ulaşım ve enerji hatlarında aksaklıklara neden oldu.

SEDAŞ; Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce'deki 1,9 milyon tüketicisine kesintisiz enerji hizmeti vermek için her türlü zorlu koşulda çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Türkiye'de birçok bölgede etkisini gösteren kar yağışı, özellikle yüksek bölgelerde ve köy yollarında ulaşımda aksaklıklara neden olurken, enerji hatlarını da olumsuz etkiledi.

SEDAŞ ekipleri, kar yağışı nedeniyle enerji hatlarında oluşan arızaları gidermek ve devrilen elektrik direklerine müdahale etmek amacıyla hızla harekete geçti. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı bölgeye araçlarıyla girmekte zorlanan ekipler, AFAD, Jandarma ve İl Özel İdaresinin ekipleriyle koordineli bir çalışma yürüttü.

Bolu dağı ve çevresindeki yaşayan vatandaşların enerji ihtiyacının kesintisiz olarak karşılanması için; 7 gün 24 saat esasıyla görev yapan SEDAŞ ekipleri, zarar gören ekipmanları değiştirmek ve hatlara tekrar enerji vermek için dondurucu soğuğa ve kara rağmen sahada onarım ve bakım işlemlerini gerçekleştirdi.