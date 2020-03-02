SEDAŞ, Simple Sign Projesini hayata geçirdi

Elektrik dağıtım hizmetlerinde sürdürülebilir müşteri memnuniyetine odaklanan SEDAŞ, tüm süreç adımlarını ve onay hiyerarşilerini optimize etmenin yanı sıra, bu süreçleri dijitalleşme çalışmalarıyla da bütünleştirmek için önemli bir adım attı. SEDAŞ, daha esnek ve daha hızlı iş süreçlerine geçiş yaparak, Simple Sign Projesini hayata geçirdi.

SEDAŞ İnsan Kaynakları Direktörü Sinem Yorulmaz, proje ile ilgili olarak; iş süreçlerinin hızlı, verimli ve optimum şekilde yürütülmesi için onay ve imza süreçlerinin yeniden tasarlandığını belirterek, projenin çıkış noktasının paydaş memnuniyeti ve verimliliğin arttırılması olduğunu ifade etti. Projede yetkilendirme matrislerinin de gözden geçirildiği kaydeden Yorulmaz, zaman tasarrufunun ve sürdürülebilirlik başlığı altında çevreye olumlu katkı sağlayacak kağıt tasarrufunun projenin önemli çıktıları arasında yer alacağını belirtti.

Projenin en önemli bileşenlerinden biri olan dijitalleşme konusunda ise; süreçlerin daha esnek ve hızlı hale gelmesi adına iş süreçlerine yapılacak yazılım entegrasyonları değerlendirildi. Teknolojik gelişmeler doğrultusunda tasarlanan projede; Nisan ayı sonu itibariyle kullanılmaya başlanacak yazılımın, yıl sonuna kadar tüm iş süreçlerine entegre edilmesi planlanıyor.