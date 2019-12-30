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Sedaş'ta kış hazırlıkları devam ediyor

SEDAŞ Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce'de hava şartlarına bağlı olası enerji kesintilerinin önüne ve dağıtım sisteminde kesintilerine anında müdahale için gerekli önlemlerini aldı.

30.12.2019 16:23 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:23 Sedaş'ta kış hazırlıkları devam ediyor

Önlemler alındı

SEDAŞ tarafından yapılan açıklamada, meteorolojinin hava durumu tahminlerinin dikkatle takip edildiği, mevsim normallerinin dışında seyreden hava koşullarında için hızla "Alarm Durumuna" geçecek kapasiteye sahip olan İşletme Bakım birimlerinin yanı sıra tüm SEDAŞ birimlerinin gerekli önlemleri aldığı belirtildi.

Vatandaşların sürekli elektrik ihtiyacının karşılanması, sanayi ve ticari faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması için SEDAŞ işletme bakım ekipleri, SEDAŞ'ın elektrik dağıtım bölgesinde en ücra köşelere kadar hizmet vermek için 3 vardiya sistemiyle 7 gün 24 saat görev başında. SEDAŞ İşletme Bakım ekipleri ile birlikte diğer birimlerde de verilebilecek destek ve ek hizmetler için koordinasyon tamamlandı. SEDAŞ SCADA Kumanda merkezinden; orta gerilim hatlarındaki elektrik şebekesinde ve trafo indirici merkezlerindeki enerjinin varlığını 24 saat gözetim altında tutuyor.

Müşteri memnuniyeti

Yapılan tüm bakım çalışmalarıyla müşteri memnuniyeti için arıza sayılarının, kesinti sürelerinin minimize edilmeye çalışıldığı ifade edildi. SCADA Projesi ile şebekede bilişim altyapısını etkin şekilde kullanan SEDAŞ; Coğrafi Bilgi Sistemini,WFM (İşgücü Yönetim Sistemini ) Sistemini de kullanarak operasyonlarındaki verimliliği ve etkinliği arttırıyor.Enerji kesinti süresi ve sıklığını her geçen gün daha da azaltan SEDAŞ ekipleri; vatandaşların en iyi hizmeti alabilmesi için elektrik dağıtımındaki kalite standartlarını artırmak için yapılanbakım çalışmalarını tamamladıklarını ve kışa hazır hale geldiklerini belirtti.


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Kaynak: Bültenler

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