Sedaş'tan Enerji Verme Mücadelesi İçin Acil Müdahale

SEDAŞ ekipleri enerji kesintilerine hızla müdahale için alarmda bekliyor. SEDAŞ elektrik kullanıcılarının elektriksiz kalmaması için adeta sahada her tür kesintiyle mücadele ediyor. Bu tür olaylardan en son yaşananı da bir TIR'ın Sakarya'nın Pamukova İlçesindeD-650 kara yolu Turgutlu Mahallesinde bir akaryakıt istasyonunda manevra yaparken meydana geldi. Otomobil taşıyan TIR, SEDAŞ'ın elektrik şebekesine ait orta gerilim hattının demir örgülü direğine çarptı. TIR'ın çarpmasının etkisi ile orta gerilim hattı direğidevrilirken, D-650 kara yolu iki yönlü trafiğe kapandı. Pamukova Trafo Merkezi köyler grubu çıkışına ait direğe TIR çarpınca, SEDAŞ ekipleri bu çıkışa ait hatların bağlantısını açtı ve Köy Gruplarına yeniden enerji verme işlemini gerçekleştirdi. Yıkılan direk onarım için boşa çıkarıldı.

SEDAŞ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

N.Kemal Y'nin kullandığı 34 AN…. Plakalı otomobil yüklü TIR'ın çarptığı 34 Bin 500 Voltluk yüksek gerilim enerji nakil hattının iletkenleri koparak kara yolu üzerine düştü. SEDAŞ Şebeke operasyon ekipleri, orta gerilim hattının toparlanması ve tehlikenin önlenmesi için hızla olayamüdahale ettiler.SEDAŞ ekipleri orta gerilim hattını onarmak için çalışma başlatırken, yol yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı kaldıktan sonra trafik ekiplerinin de müdahalesi ile D-650 kara yolundatrafik akışı kontrollü olarak tekrar sağlandı. SEDAŞ ekipleriorta gerilim direği ve elektrik şebekesi hattının onarım çalışmalarını sağlarken, trafik ekipleri orta gerilip hattına çarpan TIR şoförüne cezai işlem uyguladı.