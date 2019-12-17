SEDAŞ'tan Gerçeği Aratmayan Kış Tatbikatı

SEDAŞ'TAN OLAĞANÜSTÜ DURUM HAZIRLIĞI

SEDAŞ elektrik dağıtım şebekesinde normal işletme koşulları dışında, deprem, fırtına, sel vb. afetler sonucu; dağıtım şebekesine enerji verilememesi gibi koşullar oluştuğunda, neler yapılması ile ilgili tatbikat gerçekleştirdi. Yapılan tatbikatta yaşanabilecek olaylar zinciri kurgulanarak sahada uygulaması (Simülasyon)yapıldı. Tabii afet simülasyonu olarak yaşanan aşırı yağış ve fırtına sebebiyle Kocaeli İzmit Kaboğlu Mahallesi bölgesinde çok sayıda ağacın hatların üzerine devrilmesi sonucu direk yıkılmaları ve iletken kopmaları meydana geldiğinin ve yaklaşık 108 müşterinin enerjisiz kaldığının tespit edilmesi üzerine SEDAŞ alarma geçti. Olağanüstü durum simülasyonu 108 kullanıcıya enerji sağlayan 100 kVA'lık trafo'nun devre dışı kalması ile başladı. Kabaoğlu Mahalle Muhtarı Ali AkbaşBölgede cihaza bağlı hasta olduğunu belirterek SEDAŞ ekiplerinden jeneratör istedi. SEDAŞ'ta İcra Başkanı Dr.Necmi Odyakmaz'ın kriz alarmı ile başlayan simülasyonun başarı ile tamamlanması için ilgili tüm birimler alarma geçti.

SİMÜLASYONUN AŞAMALARI HARFİYEN GERÇEKLEŞTİ

Elektrik kullanıcılarının gündelik faaliyetlerini sürdürülebilir kılmak için hazırlıklı olmak amacıyla yapılan ve enerjinin sürekliliğini sağlamak amacıyla,bölgedeki trafonun Alçak Gerilim dağıtım panosunun ana barasına bağlı 3 fazlı 400 kVA gücünde bir Jeneratör üzerinden beslenmesi sağlandı. Ekipler simülasyonu gerçekleştirirken yapılacak müdahaleleri harfiyen yerine getirdiler. Tatbikatı Şebeke İşletme Bakım Grup Müdürü Burhan Ak yönetirken, SEDAŞ İcra Başkanı Dr.Necmi Odyakmaz ve İcra başkan Yardımcısı Jan Roszka, da olağanüstü durumla ilgili uygulamaları bizzat yerinde takip ettiler. Simülasyon gereği yapılan uygulamada Şebeke üzerinde araziden geçen hatlardaki arıza tespitinde Kameralı Drone kullanıldı.Şebeke İşletme Bakım Grup Müdürü Burhan Ak simülasyonun uygulamaları ve kriz masası ile ilgili SEDAŞ İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz'a bilgiler verdi. Tatbikat sonrasında genel bir değerlendirme yapan Odyakmaz "2019 yılı için yazdığımız senaryo gereğigerçekleştirdiğimiz tatbikatı herhangi bir kaza ve aksilik olmadan tam planladığımız şekilde tamamladık. Kesintiyi giderdik, solunum cihazına bağlı hasta için jeneratörle enerji verdik. Her şeyden önemlisi sahaya geldiğinizde tatbikat dahi olsa İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kurallarına ve Kişisel Koruyucu Donanımlarınızı dört dörtlük kullandınız; tüm bunları eksiksiz yaptığınız için sizlere ayrı ayrı teşekkür ederim ellerinize sağlık" dedi.

MUHTARDAN TEŞEKKÜR

Bu çalışmalar sırasında, şebekenin gerilim ve akım verimliliği ile ilgili teknik kalitesi de izlendi. Alınan değerlerde başarılı sonuçlar elde edildi.SEDAŞ bu planlı çalışmayı yapmadan önce çalışmadan etkilenecek tüm abonelere SMS ile bilgi verdi. Kesinti saatlerinde elektrikle çalışan cihazların devre dışı bırakılması, tüketicilerin bu durumu dikkate alarak, gerekli önlemlerini almaları, Jeneratör kullanan tüketicilerin kesinti esnasında güvenlik açısından şebeke ayırıcılarını açık tutmaları gerektiği de önemle duyuruldu. Yapılan test çalışmaları sırasında Kabaoğlu Mahalle Muhtarı Ali Akbaşçalışmaları yakından izledi ve SEDAŞ ekiplerine yapılan başarılı çalışmanın ardından teşekkür etti.