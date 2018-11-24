Sedaş'tan Kaçağa Geçit Yok!

Abone olmadıkları, kaçak elektrik kullandığı tespit edilenevlerin direklere kanca atarak enerji kullandıkları görüldü. SEDAŞ ekipleri polisten destek alarak güvenliğe aykırı bir durum oluşmamasına çalıştı.

SEDAŞ ekipleri tarafından Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Akdurak Mahallesi, Tekkeli mevkiinde kaçak elektrik kullandığı tespit edilen sokak ve hanelerde bu meskenlerin elektrikleri kesilirken tutanakta tutuldu. Kaçak olarak enerji almak üzere çekilmiş 500 metreye yakın antigron kablo toplandı. Direklere kanca atarak yapılmış bağlantılar, SEDAŞ'ın hidrolik platformlu sepetli araçları ile direklerin üzerinden fiziki irtibatları kesilerek temizlendi.Kaçak elektrikle mücadeleye İzmit Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi ve Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü de destek verdi. Kaçak takip ve mücadele operasyonu sırasında asayişin sağlanması amacıyla emniyet kuvvetleri Tekkeli mevkii ve Akdurak Mahallesinde konuşlandı. SEDAŞ ekipleri, güvenlik güçleri ile birlikte abonesiz ve sayaçtan geçmeyen direk bağlı kablolar ile enerji alan şahısların,kaçak elektrik kullanımına engel olmak üzere başarılı bir operasyon gerçekleştirdiler. 200 Konutta kaçak kontrolü yapılırken, 60 evde kaçak tutanağı tutuldu. Bazı evlerde sayaçların devre dışı bırakıldığı bazı evlerde de kablolarla çatıdan direk bağlantı yapıldığı belirlendi. Polis ekipleri bölgede güvenlik açısından ve tatsızlık yaşanmaması adına aldıkları önlemler ile adeta kuş uçurtmadılar.SEDAŞ Ekipleri, "Kayıp kaçakla mücadelemiz en önemli görevlerimizden biri ve bu mücadelemiz kesintisiz olarak sürecek. Kaçak elektrik kullanımı elektrik şebekesine ve trafolara da zarar verirken, can ve mal güvenliğini de tehdit ediyor. Yola gömülmüş kabloları belirledik ve kabloları gizlemeye çalışarak enerji alan kişilerin yaptığı eklerin ve bağlantıların insan hayatını, can ve mal güvenliğini hiçe sayan riskler yarattığını bu çalışmamız sırasında da hep beraber gördük." dediler. SEDAŞ Ekipleri, kaçak elektrik kablolarının direklerden ayrılması ve toplanmasını sağladı. Elektrik bağlantı irtibatları kesilerek kaçak kullananlara tutanak düzenlendi. Kaçak taraması çalışmalarında ekipler, genel tesisat ve abonelik kontrollerini güvenlik güçlerinin güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleştirerek bölgeden ayrıldı.