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Sedaş'tan kadına şiddete hayır

SEDAŞ yöneticileri ve çalışanları şiddetle mücadele bilincini arttırmak için; dünyada şiddetle mücadele rengi olarak sembolleşmiş turuncu rengini kullandı.

26.11.2019 13:42 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:42Sedaş'tan kadına şiddete hayır

2017 yılından beri sürdürdüğü Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi " Forget the Gender" ile cinsiyetler arası fırsat eşitliğinin savunucusu olan SEDAŞ; şiddete karşı mücadelede de etkin bir tavır sergiliyor. Tüm çalışan kademelerinde yaygınlaştırılan bilinç ile; çalışanların hem kendi ailelerinde hem de toplumda farkındalığın arttırılması amaçlanıyor.

SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr.Necmi ODYAKMAZ; 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde yayınladığı mesajında"Bugün şiddetin hiç bir türüne yer olmayan bir Dünya dileğiyle; yakalarımızı şiddetle mücadele rengi olarak sembolleşmiş turuncu kurdeleler ile süsledik. Gelecek nesilleri yetiştiren kadınlara şiddet hiç bir koşulda kabul edilemez. Herhangi bir şekilde şiddete, tacize, ayrımcılığa maruz kalan tüm kadınlar için şiddete hayır diyoruz" ifadelerine yer verdi.


Güncel

Kaynak: Bültenler

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